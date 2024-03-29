第一眼睇到乜？小紅書超人氣測試　神準測出你畀人嘅「第一印象」

想知道你給人留下了什麼第一印象嗎？



到底是好相處還是充滿神秘感，不妨從內地近期話題性的心理測驗一探究竟。

根據下方圖片中第一眼看到的東西，剖析你深藏在心中的真實性格，以及他人看你的第一印象。

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A. 穿著白色長裙的女孩身影

選擇穿著白色長裙女孩身影的你，第一印象看起來隨和好溝通，似乎沒有什麼界限。

其實內在個性完全不是這樣，你有你的原則和堅決說「不」的事情，而且關係一旦決裂了以後就回不來了。

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B. 彼此親吻的人

選擇彼此親吻的人，你在陌生人面前會換上保護色來掩蓋自己的缺點，而且你也常因為這些不足就感到自卑，總覺得好像低人一等。

但是如果遇到了能夠鼓舞你的人，就會讓你逐漸綻放光芒。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】