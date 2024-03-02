孕妻直擊捉姦過程！賤男不甘斷正　無恥呼喝「我們只是結婚而已」

新加坡近日有一名人妻在Facebook分享一段影片，內容為她頂着8月大的孕肚，親赴汽車旅館抓姦的畫面。該人妻發現，丈夫與女同事有染，於是便親自到場找2人理論，豈料竟遭丈夫以「我們只是結一個婚而已」反擊。影片曝光後，立刻在網絡上掀起熱烈轉傳與討論。



女事主在個人Facebook公開分享一部影片，透露自己與丈夫是在2019年開始交往後，並於2023年11月登記結婚。然而，她卻在今年2月初時發現，丈夫的行蹤有些詭異，於是便開始尋找蛛絲馬跡，這才得知丈夫私下與女同事有染，於是便在月底挺着8月大的孕肚，直衝旅館抓姦。

人妻捉姦過程：（按圖了解）

從影片中可以得知，事主在親眼目睹丈夫與小三同處一室後，立刻不顧自己還是孕婦，直接憤怒地向2人破口大罵，並爆料丈夫在與她交往至結婚這5年多的時間內，至少5度與陌生女性聊色，儘管他在決定與事主結婚時承諾，自己會當個好丈夫、好爸爸，未料才短短3個月的時間，就又與女同事開房。

然而，丈夫面對事主的指責，竟反控妻子多次食言而肥、未做到答應他的要求，「我們只是結一個婚，不用把場面搞那麼難看」，甚至稱「我玩她（女同事）而已」，且女同事也不知道自己是有婦之夫。但隨着事主進一步的連環追問，女同事才坦承自己有參加2人的婚禮，間接承認自己與人夫有染。

這段影片曝光後，立刻在網絡上掀起熱烈討論，短短一天時間即有超過2300人轉發。不少網友見狀後也紛紛留言鼓勵事主：

．「長痛不如短痛，早發現也好」

．「還有很多好男人，加油」



不過，也有人點出諸多疑點，質疑影片的真實性：

．「出軌5個都能忍喔」

．「演技有點差」

．「請問這在拍戲嗎？」



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