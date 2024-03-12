瘋傳停車場「神秘梯子」照片　得兩級又鑲死喺牆上　估下有乜用？

許多酒店、商場為了吸引顧客，都有設立停車場，提供消費者免費停車。



然而近日一名女網友卻在停車場捕捉到「神秘梯子」，因為僅僅兩階，也不禁好奇它能有什麼用途。

對此，內行人也點出真相。

點圖放大看相關照片及內行人的解答：

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原PO在臉書社團《爆廢1公社》貼出這張在地下停車場拍的照片，可以看到畫面中黃黑相間的小梯子僅僅兩階，也讓她不禁詢問：「這梯子是什麼用途，有人知道嗎？它很短，我想不到能爬去哪裡！」

貼文曝光後，也吸引留言區熱議，眾網友幽默表示：

「是要看看旁邊停車格是誰的，上面說不定有藏私房錢」

「那是貼心小公設，用來讓大家擦車頂的喔」

「可能車子沒辦法開門，開窗戶從這個爬出來」

「讓妳站上去找車子的」

「綁鞋帶專用的吧」

「地下室淹水的時候可以爬上去」

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也有內行人解答，這其實是在保護消防管線：

「怕去撞到消防灑水管」

「保護裡面紅色管，那個如果撞歪，壓力洩漏，整個地下室都會噴消防泡沫」

「兩年我在家地下室才有人撞到，滿地泡泡」

「右邊的梯子就被撞到了」

「醫院地下停車場轉角、消防管線常常被撞歪」

「怕管線被新手一撞破，大量水量爆出，其他車子都遭殃了，寧可讓新手自己車損，也要避免災情擴大」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】