廣西公路「仙氣女收費員」照片瘋傳　身份神秘　公司：她只做1天

「長髮飄飄，明眸皓齒，溫柔可人」、「好看就算了，還總保持微笑」……



最近，廣西某收費站人工通道上，一名為過往車輛服務的「正妹收費員」，因「讓人驚豔的高顏值」引發網友廣泛關注。

點圖放大瀏覽該「正妹收費員」照片：

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據《紅星新聞》報導，但也有網友表示疑惑，「收費站工作人員不應該穿制服、戴帽子嗎？」、「收費站收費員在收費時，可以長髮飄飄嗎？」。

相關影片中這名收費站正妹身披工作背心，背心上有「六賓高速」字樣。網上流傳的賓陽南收費站正妹的照片和影片，多拍攝於2月20日，當時該正妹在六賓高速的賓陽南收費站服務。

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2月24日，六賓高速公司工作人員和賓陽縣多名知情人透露，在網上走紅的這名正妹，並不是收費站員工，而是一名志願者。

「我們注意到網友對她的關注了，但她不是我們員工，而是一名志願者，只在我們這邊服務一天」，六賓高速公路工作人員透露，2月20日，賓陽舉行「炮龍節」活動，車流較多，六賓高速和賓陽縣組織志願者在各路口提供服務。

不過，該正妹婉拒受訪。

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