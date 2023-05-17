女子野外撿「神秘石」留車上 一周後驚見「爬滿上百隻螳螂」崩潰
撰文：聯合新聞網
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內地一名女子日前分享，在山上撿了個黃色圓形物體，便把它放在車上。
結果數日後回到車子裏，發現滿車竟都是小螳螂，讓她崩潰直喊「這不是嚇人嗎」、「我的天哪」！
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綜合內媒報道，該名女子10日在山上撿到一顆外型奇特的黃色圓形球體，想說帶回家收藏，但不小心忘在車上。
經過一周後想開車出門，發現剛出生的「螳螂幼蟲」遍布在腳踏墊上、車窗上還有座椅各處。
事後女子分享，她將螳螂大軍分成幾個階段處理，一是讓孩子們帶回家養，二是將卵鞘放置戶外草叢中，三是在車上放一盆綠色植物，吸引螳螂後便帶至草叢放生，並全天開著車子的窗戶，方便幼蟲自行離開。等到螳螂全數離去，再將車子拿去清洗。
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對此，網友紛紛表示，「螳螂.zip」、「是真的不怕室外的螳螂都往妳車裏爬嗎」、「本來沒這麼高的存活率，這窩全靠妳了」。
「還好只是螳螂不是蟑螂」、「我尋思這玩意兒也不好看啊，妳撿它幹嘛」、「螳螂是益蟲，所以盡量不要殺牠們！妳的行為值得點讚」。
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