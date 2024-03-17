巴黎世家Balenciaga「封箱膠紙手鐲」或售2.5萬　這時尚你懂嗎？

法國名牌巴黎世家（Balenciaga）在巴黎時裝週發布2024年秋冬裝系列，一個配飾引起網民熱烈討論，原因是模特兒將一卷印有Balenciaga字樣的透明膠紙當成手鐲配戴，但它的售價或高達3000歐元（約2.5萬港元）。



時尚網紅@highsnobiety在TikTok發片提到這款印有Balenciaga字樣的「膠紙手鐲」，並提出一個問題：「你會戴這個嗎？」影片觀看次數已突破800萬次。網民

@toni.montana97在留言中指出，這就像是「Balenciaga是一項向富人出售無意義東西的社會實驗」。

另一名用戶@hyures1留言稱：「有錢人很想感受貧窮。」

法國名牌巴黎世家（Balenciaga）在巴黎時裝週發布2024年秋冬裝系列，一個配飾引起網民熱烈討論，原因是模特兒將一卷印有Balenciaga字樣的透明膠紙當成手環配戴，但它的售價或高達3000歐元（約2.5萬港元）。（網上圖片）

從現場模特兒行騷時的穿搭看來，她穿寬鬆的藍色連身裙，以透明膠紙將其收緊以符合身材，手上也戴上這款手鐲。

法國名牌巴黎世家（Balenciaga）在巴黎時裝週發布2024年秋冬裝系列，一個配飾引起網民熱烈討論，原因是模特兒將一卷印有Balenciaga字樣的透明膠紙當成手環配戴，但它的售價或高達3000歐元（約2.5萬港元）。

巴黎世家尚未公布手環的售價，但類似商品在網站的售價介乎295歐元（約2,512港元）至1,600歐元（約1.3萬港元）之間。一些時尚網紅稱，這款手環的售價可能高達3,000歐元。

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