日本旅遊｜豐洲千客萬來「1碗丼飯承惠800」　當地人嚇窒：劏遊客

日本東京結合美食與溫泉的新設施「豐洲千客萬來」2月1日開幕，吸引大批觀光客到訪。但該設施美食街部分餐點價格偏高，引發外界注目，一碗海膽丼甚至要價1.5萬日圓（約港幣$790），讓許多日本網友擔憂是在「劏遊客」。



與豐洲市場相鄰的新設施「豐洲千客萬來」於1日開幕。設施總共分為兩棟，一棟是以江戶街景為主題的「豐洲場外江戶前市場」，總計將有63間餐廳和店鋪入駐。另一棟則為「東京豐洲萬葉俱樂部」，旅客可以24小時享受溫泉。

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《富士新聞網》報導，「豐洲千客萬來」剛開幕就吸引大批遊客到訪，但美食區的餐點價格卻引發議論。一碗黑吞拿魚丼飯就要價6980日圓（約港幣$370）。不僅如此，使用北海道產6種海膽的海鮮丼價格高達1.5萬日圓。

據報導，一名法國觀光客點了6500日圓（約港幣$340）的海鮮丼，他受訪時豪邁地說「在日本時可以不管價錢」。另一名美國觀光客點了3850日圓（約港幣$200）的吞拿魚丼，直呼「好吃，在美國更貴」。至於造訪該設施的日本旅客，則偏向選擇較平價的料理。

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消息傳出後，許多日本網友稱這些價格偏高的丼飯為「觀光客丼（インバウン丼）」，氣憤表示「沒想到連日本人也開始找外國人下手」、「跟疫情前騙中國客的黑門市場一樣」、「就美食街來說價格太高了」。但也有網友緩頰，稱「有標價已經很良心了」、「觀光客可能覺得來日本吃很划算」。

第一生命經濟研究所首席經濟學家永濱利廣指出，如果大家都賣廉價商品，日本經濟不會復甦。只有販賣高單價商品，企業才能賺錢並帶動經濟。他指出，日本經濟的命運掌握在外籍旅客的手上。比起節儉的日本人，將高價商品的客群鎖定為外國觀光客，才是日本推動經濟的關鍵。

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