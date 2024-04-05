被拋棄於非洲小島？　8乘客斥郵輪船長不近人情　真相大反轉

搭乘郵輪跨國旅行，一直是不少人喜愛的出行選擇。但對於搭乘挪威之晨號（Norwegian Dawn）8名旅客而言，航程中因為遲到被丟棄的經驗，絕對能讓他們此生難忘。



綜合外媒報道，從南非開普敦出發，全程21天的旅程中，當抵達聖多美普林西比（São Tomé and Príncipe）一處島嶼時，8名來自美國與澳洲的旅客，因為登岸後未在規定時間內返回船上，甚至足足晚了一個多小時，最終船長下令郵輪駛離港口，並要8人自己想辦法到下一站會合。

消息最一開始曝光時，不少人都認為郵輪公司不通人情，但隨着相關細節逐一曝光後，輿論反應卻出現大逆轉。這8名美澳遊客先是登岸後，參加非郵輪公司的行程，又沒有遵守回歸時間，甚至超過一小時耽誤行程。郵輪公司在得知乘客爆料和指控後，只對外媒表示，所有旅客有義務和責任，遵守規定的回船時間。

按照例行處理流程，當有旅客離船逾時過久未歸，船長會將其護照交給當地港口的地陪代理，讓代理公司協助旅客處理後續行程。

自認無辜被丟棄的遊客中，有一對來自美國南卡羅萊納州的坎貝爾夫妻（Jay and Jill Campbell），他們向外媒大吐苦水，認為郵輪公司不通人情，溝通管道又死板、船長更是態度惡質，害他們被遺留在當地，必須設法解決住宿、語言、簽證和交通方式等多種問題，坎貝爾夫婦感謝聖多美普林西比當地民眾，給予他們很多幫助。

事實上，郵輪方也並不是完全惡意丟包或棄之不理，報道中指出，船長等管理人員持續與地方代理商聯繫，提供郵輪下一個停靠站的時間和地點，讓8人能即時回到船上延續旅程。

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