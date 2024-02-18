中國青年赴日本興起「小眾旅行」　不去東京大阪　避人潮要深度遊

過去在日本旅行時以「爆買」聞名的大陸觀光客，新冠疫情後不見蹤影，但在許多連日本人都沒聽過的冷門景點，卻突然有不少年輕陸客現蹤。



日媒指出，年輕陸客現在掀起到日本「小眾旅行」的風潮。也就是刻意避開人多的熱門景點，造訪不為人知的秘境。

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綜合日媒報道，一名大陸留學生透露，中國人現在透過網購就能買到大部份的日本製品，不需要特地去日本購物。而20到30多歲的大陸人，已經不想拜訪淺草或金閣寺等熱門景點。他們希望避開人潮，接觸真正的日本文化，因此刻意前往偏僻的神社或寺廟等地。

有大陸網友就在社群媒體指出，日本不只是東京、大阪或京都等城市。如果常常去日本觀光，「真心建議去沒有名氣的縣市旅遊」。

近日伊豆的河津櫻盛開，儘管距離東京市中心單程要花上3小時車程，仍有許多大陸遊客到場賞櫻。

一名來自上海的陸客表示「櫻花是日本的象徵，在日本賞櫻也是接觸日本文化」。另一名陸客則指出「比起購物，更重視觀光與體驗」就連距離河津櫻祭典有一段距離、遊客不多的「白濱海岸」，也出現大陸旅客的蹤影。他們透露「這個景點在中國並不有名，我們不喜歡人太多的地方才來這裡」。

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