日本旅遊｜為何高級壽司店點不到「三文魚壽司」？真正原因曝光

壽司是日本代表的美食之一，不只日本人愛吃，在世界各地也廣受歡迎。



講到壽司，許多人或許會想到「三文魚壽司」，但實際上在高級的日本壽司店，卻很少出現三文魚壽司的品項。

近來日本媒體，就講解了箇中緣由。

不是因為「三文魚不夠高級」 點圖看看部分高級壽司店不賣三文魚的真正原因：

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根據日本媒體「現代ビジネス」報導，三文魚雖然英文翻譯成「Salmon」，但在壽司業界裏頭，能用來當作食材的是大西洋鮭和褐鱒，日本一般捕獲到的卻是銀鮭和大馬哈魚。儘管這些魚翻譯都算是「Salmon」，卻有著些微的差距。

此外，銀鮭和大馬哈魚屬於河川魚類，容易有寄生蟲，因此在食品衞生上無法作為壽司的食材。而國外的「Salmon」則是要倚賴進口。

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很多高級壽司店對於怎麼處理魚肉，怎麼捏等等的細節非常講究，師傅是在各種評估下，決定不提供三文魚壽司，並不是三文魚壽司本身有什麼問題。

不過，由於訪日的外國觀光客增加，許多外國人一想到壽司，就聯想到三文魚壽司，使得部分高級店家也慢慢開始提供三文魚壽司。

不過有些壽司師傅並非為了迎合觀光客，而是認為這麼做，可以提升壽司的品項可能性。就好比現在也出現使用蔬菜、水果製作的壽司一樣，讓壽司的風貌愈來愈多采多姿。

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