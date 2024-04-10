日本媽媽貼2張飯桌圖　道出為何老公不在家孩子特別開心

身為「家庭煮夫」或「家庭煮婦」，如何張羅一家人的餐桌，可說是煞費苦心。有時也會因為吃飯成員的不同，必須對菜色有所調整。



近來一位日本媽媽，就分享了自己在「丈夫在不在家」的狀態時，自家料理有什麼樣的區別。

根據日本媒體「ねとらぼ」報道，日本「X」網友「tamanegi_okura」，是一位目前養育著4位孩子的媽媽。

她近來分享兩張對比照片，一張是丈夫在家時的餐桌，表示因為想要盡可能補充營養，因此準備了相當豐盛的餐點，有炒青菜、肉、玉子燒、配料滿滿的味噌湯等等。

不過當老公不在時，她就會從簡，並且依照小孩子點餐作準備。本來豐盛的四菜一飯一湯，變成了一碗日式炒麵，和一塊薄餅。雖然沒那麼健康，但都是小孩子愛吃的東西，因此當老公不在時，小孩們也會特別興奮。

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許多網友看了也紛紛表示：

「我懂，孩子他爸在的話就要好好做，只有自己跟小孩就簡單蛋包飯、意大利粉等等」

「老公不在時孩子一定開心死了」

「兩個看起來都很好吃」

「簡直和我家一樣」

「好想知道有章魚和蝦子那道菜的食譜」

「炒麵搭薄餅？感覺好像很好吃」

「兩個我都沒問題」

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