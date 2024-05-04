連體雙胞胎「共用下體」性向卻不同　為彼此尊重決定「這樣做」

外國一對連體嬰近期在論壇上分享自己的感情生活與性生活，吸引不少網民討論。



據《鏡報》（Mirror）報道，這對連體嬰為了隱私，分別是用假名米亞（Mia）和莉亞（Lia）在論壇Reddit接受提問。她們在發文中表示，兩個人是從腹部下方開始連在一起，所以她們有兩個大腦、兩個心臟、四個肺、兩個肝臟、兩個胃，下方的腸道、膀胱和生殖系統則都是兩人共有。

她們在網絡上分享生活，也很樂意回答網民好奇的問題，不過網民最好奇的就是她們的感情生活和性生活，所以她們才會決定乾脆開誠布公的討論。

米亞是女同性戀，莉亞則是異性戀，被問到有沒有自慰過，她們表示雖然做過一次，但感覺很不舒服，因為一個人有感覺的時候，不一定另一個人也有感覺，但是她們卻是共有同一個陰道，因此變成另一個人要配合有慾望的那一個。

除此之外因為兩人性向不同，加上兩人的身體也不適合懷孕，所以其實她們已經決定好要終身禁慾。米亞說自己還是會跟女友接吻、擁抱，但不會發生任何性關係。

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