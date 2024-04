日男夢想成為四腳動物　由牧羊犬「進化」獲讚細節超神似

日本一名男子從小想當四腳動物,他在2022年花200萬日幣(約港幣9.9萬元)做了布偶裝變成一隻牧羊犬,而現在他又買了阿拉斯加犬布偶裝,再升級2個細節。網友看了大讚,「很可愛!我喜歡搖尾巴。」



男子表示,他其實很少讓朋友知道自己的喜好,因為怕大家覺得他是怪人,親友知道後都很驚訝,而當一隻狗是他從小的夢想,他在小學畢冊寫,「我想成為一隻狗,到外面溜達」,用四隻腳做狗會做的事。

男子在YT頻道「動物になりたい(I want to be an animal)」的影片簡介寫道,他穿上逼真的狗布偶裝,變成了一隻狗,實現了成為動物的夢想,這次他打造全新的阿拉斯加雪橇犬服裝,非常可愛,感謝大家。

從影片中可見,男子穿上阿拉斯加雪橇犬裝,在公園接飛盤,做握手的動作,還躲在樹幹後面,模樣可愛,而這隻阿拉斯加雪橇犬,比之前的「牧羊犬」更逼真,尾巴能擺動,張嘴的動作也更自然。

影片曝光後,網友紛紛留言「天啊,尾巴還能搖」、「漂亮的小狗服裝」、「當你來到那棵樹時,我希望你能抬腿噴射」、「很可愛!我喜歡搖尾巴」、「新品種解鎖!非常可愛和毛茸茸的小狗」、「歡迎來到新的狗服裝時代」。

