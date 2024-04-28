日男夢想成為四腳動物 由牧羊犬「進化」獲讚細節超神似
撰文：中天新聞網
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日本一名男子從小想當四腳動物，他在2022年花200萬日幣（約港幣9.9萬元）做了布偶裝變成一隻牧羊犬，而現在他又買了阿拉斯加犬布偶裝，再升級2個細節。網友看了大讚，「很可愛！我喜歡搖尾巴。」
男子表示，他其實很少讓朋友知道自己的喜好，因為怕大家覺得他是怪人，親友知道後都很驚訝，而當一隻狗是他從小的夢想，他在小學畢冊寫，「我想成為一隻狗，到外面溜達」，用四隻腳做狗會做的事。
按圖看清超神似布偶裝！
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男子在YT頻道「動物になりたい（I want to be an animal）」的影片簡介寫道，他穿上逼真的狗布偶裝，變成了一隻狗，實現了成為動物的夢想，這次他打造全新的阿拉斯加雪橇犬服裝，非常可愛，感謝大家。
從影片中可見，男子穿上阿拉斯加雪橇犬裝，在公園接飛盤，做握手的動作，還躲在樹幹後面，模樣可愛，而這隻阿拉斯加雪橇犬，比之前的「牧羊犬」更逼真，尾巴能擺動，張嘴的動作也更自然。
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影片曝光後，網友紛紛留言「天啊，尾巴還能搖」、「漂亮的小狗服裝」、「當你來到那棵樹時，我希望你能抬腿噴射」、「很可愛！我喜歡搖尾巴」、「新品種解鎖！非常可愛和毛茸茸的小狗」、「歡迎來到新的狗服裝時代」。
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