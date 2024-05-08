美國男兩度打破釣魚紀錄　先後捕獲破紀錄福鱷和大鱷龜

美國一名男子熱衷釣魚，2023年在德州釣到128公斤重的福鱷，打破國際釣魚運動協會（IGFA）的紀錄。他2024年為了挑戰新紀錄，再次前往相同地點釣魚，意外捕獲一隻體重破90公斤的大鱷龜。



據霍士新聞（Fox News）報道，52歲的偉斯頓（Art Weston）是專業釣魚客。他2023年在德州山姆雷伯恩湖（Sam Rayburn Lake）釣到1隻巨大的福鱷，刷新IGFA紀錄。

為了再破紀錄，他2024年聘請專業釣魚導遊柯克蘭（Kirk Kirkland），4月6日返回同樣地點，開始垂釣。在垂釣第2天，偉斯頓與一條福鱷纏鬥約1個半小時，失敗收場。雖然沒有達成目的，他後來卻有意外發現。

偉斯頓表示，他的釣線突然被拉扯，從扯動的方式推測應該是釣到烏龜。當獵物浮現水面時，他才驚覺釣到一隻體型龐大的鱷龜。

偉斯頓透露，牠特別巨大，光是頭部就差不多是一顆排球大小，血盆大嘴足以塞進一顆壘球。鱷龜的手臂與他的小腿差不多粗，爪子鋒利如熊爪。

由於該鱷龜是保護類動物，偉斯頓在幾分鐘後就將牠放生回湖中。

柯克蘭補充，牠們是一種非常古老、生長緩慢的物種，在動物園外很少見到，更不用說捕獲了。