馬斯克賀年帖文間藏玄機　「此龍不同彼龍」卻成網民重點

外媒報道,最近中國網上掀起關於龍年英譯時應翻作「Dragon」還是音譯為「Loong」的討論,而10日特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)在自家社群媒體X和微博發文拜年,以一張特斯拉海報祝賀龍年大吉,並用英文寫下「The Year of the Dragon」,遭中國網友在微博評論區指教應該是「The Year of the LOONG」。



在馬斯克曬出的龍年賀歲海報暗藏玄機,一個「龍」字分別藏有S、3、X、Y,分別代表Model S、Model 3、Model X和Model Y等車型。

不過不少中國網友對於馬斯克將龍譯成「Dragon」有意見,紛紛在評論區指正是「The Year of the LOONG」,並表示「LOONG is not DRAGON」。

此前不少中國媒體報道,中國龍與西方龍在本質上有所區別,中國龍代表好運吉祥,西方龍則象徵貪婪與破壞,因此為了體現中國龍的本質,英譯時應該翻為「Loong」而非西方世界裏的「Dragon」。

