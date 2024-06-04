日本「鹹書販賣機」買少見少　網民走訪東京　驚見全改賣這種貨品

日本是販賣機大國，街頭巷尾幾乎都有設置販賣機，品項也從飲料，到各種零食、生鮮食材甚至精品都有。過去在日本，甚至還曾經有販售色情書刊的自動販賣機。最近就有網民因此感到相當好奇，於是前往找尋這類販賣機，但結果卻不盡人意。



根據日本媒體《おたくま経済新聞》報道，日本「X」網友「daiginjo」最近分享，表示他跑遍了東京地區，在練馬、葛飾、八王子、瑞穗等地方，找到了至今殘存的色情書刊販賣機。然而令人遺憾的是，這些販賣機目前已經停售色情書刊，只賣DVD而已。

這位網民表示，過去他因為關心東京都的「不健全圖書制度」，在旁聽相關公聽會時，知道了這種販賣機的存在。同時他也發現這樣的販賣機正在衰減，因此如果現在不動身，未來很可能想找也沒得找了。光是蒐集情報，就花了三到四個月，而最終找到的六家販賣機業者，有的也已經歇業了，但意外也還有能夠賺錢的店家在。

許多網民驚訝地表示：

．「這真是了不起的偉業」

．「我還以為是鄉下山區才有，竟然很多是在普通小鎮裏」

．「原來還有存活的，記得以前電影院附近很多，但隨着電影院倒閉就沒了」

．「已經變得那麼少了」

．「現在換一千日圓新鈔，要全滅了吧」

．「想起學生時期的回憶」

．「昭和時代已經遠去了啊」



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