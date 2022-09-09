粉紅、綠色電影=黃色電影？情色顏色各國不同　日本用桃色有因由

在成人相關產業興盛的日本，提到代表「成人」的顏色幾乎是粉紅色（ピンク）、桃色，當藝人或是知名人士有性關係有關的新聞，有時候會稱「桃色新聞」，有關成人的話題也多以「粉紅」做開頭。而為什麼日本人會將代表可愛的紛紅色與色情聯想在一起呢？



情色的印象色？日文中的「粉紅色」

粉紅色（桃色）在日文中，一開始並沒有色情的意思，而是專指桃花的淡粉色、女兒節的代表顏色，純粹指女性、可愛的樣子，也帶有子宮的意思；日本平安時代對於情趣、風雅和戀愛情事有興趣的人事物則稱為「色好み（いろごのみ）」或是「色ごと（いろごと）」，與色情有關的文字是「色」，而沒有專指顏色。

桃色隨著時代演變，逐漸帶有色情的意涵，便出現「桃色遊技（色情遊戲）」、「桃尻」等帶有暗示性的詞彙；隨著二戰後英文等外文大量地進入日本，日本人的生活和文化漸受西化影響，與桃色指相近顏色的粉紅色字彙「Pink（ピンク）」逐漸取代了桃色，也讓粉紅色在日本多了成人的意涵。

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粉紅色與日本成人行業

而在日本色情為什麼和粉紅色畫上等號呢？據說與日本成人影片發展史有關，「粉紅電影《Pink Films》」一詞源自1957年歐美第一部號稱「真人秀電影」的脫衣舞紀錄片上映，而1950年代的日本對於「粉紅電影」理解為帶有色情感的高品質中、短篇影片，且沒有露胸、臀部與激烈的情色描寫；而後日本成人電影發展大致分為兩類，獨立製片的成人電影稱為「粉紅電影（ピンク映画）」，或是「桃色電影」，而日本大片廠製作的成人電影多稱為「Pornographic film（ポルノ映画）」。

粉紅電影的特色為劇情中的情色橋段多運用鏡頭與模仿借位的軟性（Soft-Core）方式拍攝，以規避日本法規，粉紅電影低預算、低成本、獲利性高、自由度與藝術性高的特性讓許多小電影公司趨之若鶩，以及被經濟蕭條衝擊的大電影公司視為轉型的機會。

粉紅電影在1970年代時發展至高峰，據說產量曾達到日本電影總產量的4成，可見成人電影在日本的需求之大，許多文學家作品也在此時被改編為粉紅電影；也有不少現今知名的日本電影界人才表示曾受惠於粉紅電影時期的磨練。

日本成人產業與粉紅色的關聯除了粉紅電影外，相關的成人產業也多以粉紅做代稱，如風俗業種之一的「粉紅沙龍（ピンクサロン／Pink Salon）」；還有「粉紅傳單（ピンクチラシ，或稱ピンクビラ）」，多為風俗店和成人影片等有關日本性服務產業的郵購廣告用途，特色是大多是名片大小，並張貼於電話亭中；也有折疊式粉紅傳單，多出現在公寓和酒店中。

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各國代表「色情」的顏色

每個國家對於色情的代表色都不同，日本代表下流、色情的是粉紅色，而中文多以黃色來代稱，例如黃色笑話、小黃書等，而世界上其他國家的代表色是什麼顏色呢？

美國（英文圈）：藍

美國與色情有關的顏色是藍色，成人電影的英文為「blue film」，據說因為審查出版品時，曾經用藍色的標籤來標示色情有關的出版物，以及將有法律問題的影片標為藍色；而藍色「blue」帶有猥瑣、下流的意思，所以中文的黃色笑話英文是「blue joke」。而粉紅色則是會聯想到嬰兒的膚色，有健康膚色的意思。

意大利：紅

意大利的色情代表色是紅色，義大利成人電影名為「film rosso」，「rosso」意思是紅色、紅色光，而粉紅色「rosa」則有戀愛的意思。

西班牙：綠

西班牙文帶有色情意思的顏色是綠色「Verde」，有年輕、新鮮的意思，色情書刊為「Liblo Verde（綠色的書）」、成人電影是「Cine Verde（綠色電影）」，至於「Viejo Verde（綠色老人）」是指色狼喔。

世界共通：紫

紫色雖沒有專指色情的有關字彙，且在多個國家中都代表高貴、優雅的意思，但有一說是紫色是由標示洗手間男性（藍）和女性（紅）的代表色混合而成，會讓人聯想到男女之間的情事，而紫色也是成人相關行業的愛用裝潢色之一。

理解各國文化就從顏色入手

對於粉紅色在日本文化中所代表的意義是不是有更深入的了解了呢？每個文化中對於顏色的解讀不盡相同，也會隨著時空演變而有所變化；如果想對特定的文化有更深入的了解，可以考慮從顏色著手，說不定會獲得許多冷門的文化知識喔！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】