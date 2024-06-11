獨駕帆船繞地球一圈刷新紀錄　日本24歲男：不安孤獨是最大敵人

日本兵庫縣西宮市6月9日舉辦紀念儀式，慶祝24歲的公司職員木村啟嗣成功完成單人、無靠港、無補給的環球航海，並刷新日本最年輕紀錄。



木村啟嗣2023年10月22日從西宮市的遊艇碼頭出發，展開他的環球航海之旅。歷經231天，他2024年6月8日下午抵達和歌山縣和德島縣之間的紀伊水道，成功完成環球航海，行程約5.2萬公里。

圖為木村啟嗣。（Instagram@go_around_re_earth）

圖為木村啟嗣。（Instagram@go_around_re_earth）

木村啟嗣目前24歲9個月，打破1994年海洋探險家白石康次郎26歲10個月的日本最年輕紀錄。在紀念儀式上，木村啟嗣對前來支持他的家人朋友表示感謝，並表示自己非常開心。

參加儀式的還有85歲的海洋探險家堀江謙一，他在2022年3月創造了世界最高齡單人無靠港橫渡太平洋的紀錄。堀江謙一祝賀木村啟嗣成功環球航海並鼓勵他繼續挑戰。

圖為木村啟嗣。（Instagram@go_around_re_earth）

在隨後的記者會上，木村啟嗣談到，他在2022年的挑戰中因天氣原因被迫中途返回，這次他汲取教訓，更加自信地出發。他表示，能夠完成這次挑戰，他感到非常高興。

圖為木村啟嗣。（Instagram@go_around_re_earth）

木村啟嗣還分享道，在航程中，「思考的愈多就變得愈消極，在繞行地球一圈的過程中，不安與孤獨是最大的敵人」。