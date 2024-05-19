第一眼看到紅色／黑色？日本網瘋傳「可樂罐照片」放大看便知

繼「白金藍黑裙」之後，近日網路上又有一張考驗視覺色彩的圖片！日本X平台上流傳一張可樂罐的圖片，許多人第一眼都認為它是紅色的，但放大後，以為是紅色的部份竟然全是黑色不規則色塊所組成。



這張圖片近日在X平台上爆紅，可以看到在藍綠色的背景中，隱約有一隻人手拿著一罐紅色的可樂罐。一名網友上傳了這張圖片，並表示「這張照片中不存在紅色。 如果你看到紅色，那是你的大腦創造出來的」讓許多人大吃一驚。

有網友補充解釋，「這是一個技巧，只有可樂罐部分的底色是白色，可以讓它看起來呈現互補的紅色。」而除此之外，也有一些網友認為這是因為大家都被可口可樂就應該是紅色的這件事給制約了，所以大腦看到可口可樂的LOGO就會自動創造出紅色來。還有人表示，如果把文字的部份遮起來，就不會有紅色的效果。

圖中紅色的部份竟然全是黑色不規則色塊所組成。（X＠As_above_So_me）

事實上，類似的色彩錯覺爭議有很多，最知名的就是2015年的「白金藍黑裙」。當時一名外國網友上傳了一張連身裙的照片，表示自己認為它是藍黑相間，但他的朋友卻堅持是白金相間，引發網友熱烈討論。甚至有網站為此發起投票，結果發現七成以上的人都認為是白金相間，但事實上，該件洋裝是藍黑相間才對。

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