「歐洲最美公主」西班牙未來女王Leonor正式入伍　帥氣軍裝照曝光

有「歐洲最美公主」之稱的西班牙公主、目前王室第一順位繼承人萊昂諾爾（Leonor），現年17歲的她不僅擁有高顏值，擅長多種才藝，還精通4種語言。



萊昂諾爾在8月17日跟隨父親菲利浦六世的腳步，入伍接受為期3年的軍事訓練，王室也公開了公主首日入伍，挽起長髮帥氣的軍裝照。

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萊昂諾爾是西班牙國王菲利浦六世（King Felipe VI）與王后蕾蒂希亞（Queen Letizia）的長女，萊昂諾爾了遺傳母親的高顏值及大長腿，從小便是鎂光燈捕捉的焦點。10月底將滿18歲的她，8月17日在國王皇后以及妹妹蘇菲亞（Sofia）公主的陪同下，抵達到薩拉戈薩的總軍事學院（General Military Academy）展開軍事訓練。

根據王室釋出的照片，她身穿一襲藍襯衫與白長褲，腳踩小白鞋，簡單仍不失優雅。據《路透社》報導，萊昂諾爾結束陸軍軍事學院的訓練後，接著會進入海軍學校跟空軍學校，才會到大學就讀。萊昂諾爾表示自己相當有熱情，但也承認自己「有點緊張」。

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報導指出，萊昂諾爾剛完成英國知名寄宿學校「大西洋書院」（Atlantic College）的學業，除非有男性繼承人出生，否則她是目前王位第1順位繼承人。當她的父親退位或駕崩時，萊昂諾爾就會成為西班牙三軍最高統帥，也是繼150年前的伊莎貝拉二世（Isabel II）後的第一位西班牙女王。

身為王室繼承人的萊昂諾爾，「女王養成」教育計畫與父親極為雷同。菲利浦六世在加拿大雷克湖學院（Lakefield College）讀完高中後返回西班牙，接著薩拉戈薩的總軍事學院就讀，隨後接受馬林海軍軍事學校訓練，最終自聖哈維爾的通用航空學院畢業。西班牙王室指出，萊昂諾爾將會跟學校其他女學生一起住在共同宿舍，不會有特殊待遇。

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