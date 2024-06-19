Elon Musk稱未來不再需要手機　大腦晶片Neuralink取代

6月17日，一個名為「並非馬斯克」（Not Elon Musk）的馬斯克（Elon Musk）高仿賬戶在社交平台X發帖提問：「你會在你的大腦上安裝一個Neuralink接口，讓你可以通過思考來控制你的新『X 』手機嗎？」



帖子下方，腦機介面公司Neuralink創始人馬斯克本人回應說：「將來，（甚至）不會有手機，只有Neuralink。」

Neuralink公司成立於2016年，主要研究方向是腦機介面（Brain-computer Interface），通過研發一種能夠植入人類大腦的設備，來實現人腦與外部設備之間的交互。2023年5月，美國食品藥品監督管理局（FDA）批准Neuralink啟動首次人體植入試驗。

圖為2024年3月13日，德國格林海德（Gruenheide），特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）帶兒子參觀Tesla工廠。（Getty）

首位受試者阿博（Noland Arbaugh）在八年前的一次潛水事故中脊髓受傷，導致頸部以下癱瘓。

2024年1月30日，馬斯克曾在社交媒體上透露，阿博已經接受了植入手術，且恢復良好。

2月20日，馬斯克又在一次直播活動中稱，受試者「似乎已經完全康復，沒有出現我們所知的不良反應，只需要思考就可以在電腦屏幕上移動鼠標」。

術後一個月，《華爾街日報》報道，阿博發現植入的設備不再像以前那樣工作了。

圖為路透社2022年12月19日拍攝的設計圖片，可看到Neuralink的徽標以及創辦人馬馬斯克（Elon Musk）的照片。（Reuters）

報道稱，植入他大腦的多數電極線發生鬆動，無法再將他的想法轉化為光標運動所需的電信號。

阿博在接受採訪時表示，「我本來非常高興，現在又十分沮喪」。

Neuralink植入的裝置名為「N1」，約為一個25分美元硬幣大小，內含電子設備和電池。「N1」有64根比人的頭髮細的外部線，每根都被插入大腦的運動皮層以傳遞神經信號。

圖為馬斯克Neuralink展示的一個可利用人腦控制機械的產品，Neuralink在1月首次把晶片移植進一名患者大腦進行實驗。（Neuralink官網）

阿博說，Neuralink告訴他，植入大腦的外部線中只約有15%留在了原位。

為了讓這些線保持固定，Neuralink提出的解決方案之一是將這些線植入大腦的運動皮層以下8毫米的深處，而阿博腦中裝置線的植入深度僅為3到5毫米。

本文獲《觀察者網》授權轉載

