Elon Musk公司當後宮？美媒爆染指多女求幫生B　否則不加人工

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）又被爆性醜聞。



外媒引述《華爾街郵報》（WSJ）報道，馬斯克曾與旗下Space X公司多名女性員工發生性關係，其中包括一名女實習生。

他甚至還曾要求另一名女性員工替他「生孩子」。

美國富豪馬斯克（Elon Musk）。（Reuters）

實習生獻身後即被聘進執行團隊 有女員工拒為他生B即無人工加（點圖放大閱讀）：

馬斯克被爆與多名女員工上床 要求幫他生BB 找實習生性交換升職（01製圖）

+ 15

根據《TheVerge》和《華爾街日報》報導，馬斯克疑似利用權勢要求與女性員工發生關係，其中有一名Space X公司的前女性實習生與他發生性關係後，隨即被應聘進入他的執行團隊。另外他還曾與另外一名女員工發生性關係。

報導指出，還有第三名女性聲稱馬斯克曾多次要求她替他「生孩子」，該名女性拒絕後，馬斯克則拒絕替她加薪，並且抱怨她的工作表現不佳。

華爾街日報在報導中引述包括簡訊、電子郵件和其他文件，並且採訪超過48名受訪者，包括女性員工及她們的家人、朋友，也包括已經離職的前員工。

【延伸閱讀】「生活在貧窮線下」首富馬斯克唯一奢侈品？ 5億元私人飛機曝光

【延伸閱讀】「生活在貧窮線下」首富馬斯克唯一奢侈品？ 5億元私人飛機曝光

點擊放大瀏覽▼▼▼

+ 34

報導還提到，其中有一名曾與馬斯克發生過性關係的女性甚至惹怒了Space X總裁蕭特威爾（Gwynne Shotwell）。

蕭特威爾不僅指責她與自己的丈夫有染，當該名女性將此事向人資部門報告時，蕭特威爾還要求人資部門將該女從CEO辦公室撤職。

Space X總裁蕭特威爾（Gwynne Shotwell）（X@Gwynne_Shotwell）

馬斯克沒有針對此事向《華爾街日報》回應。蕭特威爾則向媒體表示，《華爾街日報》是在「描繪一個與Space X職場環境完全不符的誤導性敘事」，並稱該篇報導並不反映Space X的公司文化。蕭特威爾說，SpaceX會對每件性騷擾投訴進行調查，並且做出適當回應。

事實上，馬斯克向來以感情生活豐富著稱，曾先後與3名女性育有11名子女。

馬斯克與前女友格萊姆斯（Grimes）。（GettyImages）

點圖放大看更多馬斯克前女友Grimes的照片：

+ 15

除此之外，早在2021年就曾有5名Space X的前員工出面爆料稱，在公司內部有著「性騷擾文化」。

另據2022年《商業內幕》報導，馬斯克的私人飛機空服員表示，馬斯克曾經赤裸身體向她提出，要用一匹馬換取她的色情按摩服務。

外媒報導稱，一名Space X前員工在2024年初提出訴訟，指控遭性虐待和歧視。

另一方面，加州民權機構目前也正對Space X展開調查，理由是接獲投訴稱該公司歧視女性員工，並且針對提出異議的員工進行惡意報復。

【同場加映】Elon Musk製「美女機械人老婆」照片Twitter瘋傳 親熱要先入密碼

【同場加映】Elon Musk製「美女機械人老婆」照片Twitter瘋傳 親熱要先入密碼

點擊放大瀏覽：

+ 20

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】