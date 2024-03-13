Taylor Swift紅到助黑膠唱片復活 時隔32年再成英國通脹計算項目
撰文：ETtoday
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美國創作女歌手Taylor Swift（泰勒絲）曾推出《Lovers》、《Cruel Summer》、《Bad Blood》等多首熱門歌曲。
目前正在進行的世界巡迴演唱會《The Eras Tour》更是一票難求，每到一個城市巡演，就能帶動當地觀光潮，也讓Taylor Swift成為現今最有影響力的歌手之一。
她的熱度也連帶影響了黑膠唱片的銷售量，讓英國在32年後，再度將黑膠唱片列入「通脹計算項目」。
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據美國媒體CNN於當地時間11日的報道指出，得益於美國流行歌手Taylor Swift的熱潮，黑膠唱片再次流行起來，並被英國重新列入了「通脹計算項目」中。
英國國家統計局也發布聲明提到，除了黑膠唱片外，氣炸鍋、向日葵和南瓜子等16種商品也被納入通脹指數計算項目。
另一方面，需求大幅下降的洗手液、梳化床等15種商品則從項目中被刪除。
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英國國家統計局（ONS）解釋，通脹指數計算項目可以反映出消費者的支出模式，黑膠唱片原本已經隨着科技的進步，先後被錄音帶、CD和音樂串流平台取代，卻在復古風潮重新崛起後，再次掀起買風，成為不少人的收藏品。
根據英國唱片業協會（BPI）統計，去年英國黑膠唱片銷量達610萬張，是自1990年以來最高的銷售紀錄，而Taylor Swift的於去年重新錄製的專輯《1989》更是銷售量最多，讓不少人感嘆Taylor Swift的火紅程度。
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