Taylor Swift新加坡連開六場騷　經濟師料為當地進帳29億元

經濟師指出，美國歌壇天后泰勒絲（Taylor Swift）在新加坡的六場演唱，將為當地帶來可達5億新元（約29.12億港元）的旅遊收入。酒店、航空公司、餐飲和零售等業者將受益。



《商業時報》星期五（2月23日）報道引述了經濟師的估計。馬來亞銀行（Maybank）經濟師鄭寧說：「假設大多數演唱會觀眾從亞洲其他地區飛來，Taylor Swift巡迴演唱會相關的旅遊收入，可能會達到3億5000萬至5億新元。」

星展銀行經濟師蔡漢廷則估計，相關旅遊收入為3億至4億新元，或估計佔新加坡第一季國內生產總值的0.2％。

蔡漢廷說：「我們預計Taylor Swift於2024年3月舉行的六晚演唱會，將使新加坡的酒店、餐飲和零售活動受益。」

他說：「這主要是外國遊客消費增加的支持，有大量海外歌迷將出席新加坡演唱會。」

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Taylor Swift「The Eras Tour」巡迴演唱會新加坡站將於3月2日在國家體育場拉開帷幕，六場演出門票已售罄，售出門票超過30萬張。

新加坡是Taylor Swift全球巡演的唯一東南亞站。泰國總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）日前公開指出，新加坡政府為每Taylor Swift演唱會，提供200萬美元至300萬美元的資助，條件是她不能到其他東南亞國家舉辦這個巡演。

文化、社區及青年部與新加坡旅遊局已證實為巡演提供資助，但拒絕透露資助額，並說正如Taylor Swift在其他城市的演出一樣，「（這個巡演）可能給新加坡經濟帶來巨大收益，特別是對酒店、零售、觀光和餐飲等旅遊活動」。

大華銀行高級經濟師柳天成說：「除了酒店業之外，可能受益的行業還包括航空旅行、交通運輸和物流，以及食品和飲料。無形的好處是，這可展示新加坡作為音樂旅遊首選地。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

