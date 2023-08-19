驚嚇度破表　婆婆外出散步愛犬忽然狂吠　抬頭看黑熊正步近

一名居住在佛羅里達州的婦女赫爾塞爾（Gina Helsel）日前正準備出門遛狗，沒想到赫爾塞爾一打開家門，馬上看見一隻巨大的黑熊朝她和狗狗撲來，嚇壞了赫爾塞爾，她趕緊帶着狗跑回家，而驚悚的過程正好被閉路電視拍下。



綜合《CBS》等外媒報道，赫爾塞爾居住在佛羅里達州的德通納海灘附近，當時她準備帶着狗出去散步，一人一狗出門後，赫爾塞爾回頭準備關上家門，沒想到一頭黑熊猛然從建築物的轉角處衝出來，狗狗也對着黑熊開始瘋狂吠叫、咆哮，赫爾塞爾發出一聲嚇壞的尖叫，趕緊把狗拉回來，將牠帶回家中。

一出門口便遇見這情況實在嚇人，還好這位老婦與她的愛犬都沒受傷呢！（按圖了解）

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赫爾塞爾表示，有時候她會派出自家狗狗去驅趕那些聚集在走廊上的野貓，但她沒想到有一天居然會在前廊上遇到黑熊。赫爾塞爾說，當時那隻熊正在翻鄰居的垃圾桶，她尖叫着回到屋中，所幸她們都沒有受傷，後來黑熊便自己掉頭離開。

有動物專家看完影片後表示，由於當熊的注意力主要是集中在狗身上，因此熊的行為主要是在虛張聲勢，然後當赫爾塞爾和狗撤退時，熊就逃跑了，看起來那頭黑熊並不是想要進行攻擊性的行為。

赫爾塞爾回想起當天的經驗，仍然感到心有餘悸，「我一直在小心鱷魚、蛇之類的東西，我非常害怕，或是例如土狼，但我沒有想過會是熊。」報道指出，其實赫爾塞爾居住的社區旁設有一個自然保護區，該處是熊的天然棲息地，因此出現野生黑熊並不是非常罕見的事。

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