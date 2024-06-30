美女間諜出逃「變身」百萬網紅　自爆性特工經歷　教網民獵男偷心

一名自稱曾為俄羅斯間諜的女子羅扎（Aliia Roza）逃到美國後以新身份生活，現在已是擁有過百萬粉絲的網紅，並教女網民「獵男」技巧。她在Podcast節目自爆幾乎被殺、愛上目標人物，以及最終成功逃離俄羅斯，過程比荷里活電影《紅雀特工》（Red Sparrow）情節更離奇。



現年39歲的羅扎在播客節目《To Die For》6月13日最新一集大爆自己以前「間諜之日常」。她的美貌與「精湛技巧」令她成為「性愛機器」，色誘目標人物以獲取情報。

她自稱出身於蘇聯哈薩克韃靼高官家庭，祖父是有名望的國家英雄，獲政府授予二戰英雄的榮譽稱號，她的父母親也是前蘇聯國家安全（又稱克格勃、 KGB）特工。他父親已效力軍方長達45年。

擁有哈薩克血統的Aliia Roza，受父親影響18歲時便加入軍隊。（網上圖片）

Aliia Roza的美色成為她最大武器。（IG圖片）

羅扎幼時父親已對她說，她別無選擇，她將跟所有高級軍官的子女一樣，必須接受政府的嚴格訓練。羅扎自小已接受武術、體能等方面的訓練。

她自稱18歲時加入由KGB心理學家與政府開發的「極密計劃」，在這個只有高官子女能加入計劃學習與人大打心理戰、引誘、影響與操縱他人的技術。然後她在350名學員中被選中成為「性計劃」特工。她在性愛技巧方面接受密集訓練，目標是讓自己能迷倒目標人物，使他們對自己「上癮」，然後她便可「為所欲為」。

她說事情也不是單靠與人上床便成，「所以這一切都是關於心理問題、神經語言程式設計（NLP）、大腦如何運作，所有這些都與性技巧結合在一起。」

完成「性特工」訓練後，她一週工作6天，月薪約100美元（約780港元）。

她的目標人物主要為毒販以及販賣人口組織人員。她稱一開始對外自稱是性工作者，只為方便出入包括夜店在內的場所，接近目標人物。她最基本的工作就是出賣身體，跟對方發生性關係，以獲取對方信任。

她說，美國聯邦調查局（FBI）探員曾將她們貶為「性工具」，指這些女間諜被部門拿來達成性交易。然而，她和同事們不以為恥，反而認為自己出於愛國才這麼做，並為自己可對國家作出貢獻而自豪。

Aliia Roza在軍隊學習各種技能，但最重要的還是床上功夫。（IG圖片）

現在Aliia Roza於美國過着奢華生活，有男友及兒子。（IG圖片）

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現實往往被電影情節更引人入勝。她在2004年愛上目標對象，對方也識破她的真實身份。她在他協助下離開俄羅斯，來到美國洛杉磯定居。

她自稱曾被一名俄高官強姦、虐待與騷擾。她事後繼續極力抵抗他的控制，於是他讓她接下一個危險任務。她在執行任務時身份曝光，本將被目標幫派的人打死，但它的首腦卻協助逃出俄羅斯。這名戀人「以命換名」，為了她的自由，最終被殺身亡。

她輾轉在土耳其、瑞士、希臘、法國及意大利躲藏。俄羅斯聯邦安全局（FSB）當然一直追捕她，甚至威脅會帶走她兒子。所幸她最終抵達美國，亦與兒子團聚，終於結束20年的特工生涯。

Aliia Roza在洛杉磯從事時裝公關工作，揸名車住豪宅，過着奢華的生活。她自稱已逾10年沒有回過老家俄羅斯，但每天都會與家人聯絡。

她現時拿自己「一身武功」來賺錢，開辦女性戀愛技巧課程，教女士們如何引誘男性。她在Instagram上擁有逾百萬名粉絲。