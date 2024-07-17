新西蘭海灘驚現最罕見鯨魚鏟齒中喙鯨　官員：全球僅6個樣本紀錄

新西蘭科學家7月15日表示，一頭鏟齒中喙鯨（spade-toothed whale）的屍體似乎被冲上新西蘭的一處海灘。科學家形容這是全球最罕見鯨魚品種，從未有人見過牠們活着的樣子，今次屬重大發現。



新西蘭保育部發布影片：

新西蘭政府的研究人員15日指，本月4日在南部奧塔戈省（Otago）南部一個河口附近發現這頭長約5米的鯨魚屍體。新西蘭保育部和國立博物館的海洋哺乳動物專家判定牠是一頭雄性鏟齒中喙鯨。

新西蘭保育部奧塔戈海岸行動主管戴維斯（Gabe Davies）表示：「鏟齒中喙鯨是現代最鮮為人知的大型哺乳動物物種之一。」

2024年7月4日，一頭鏟齒中喙鯨（spade-toothed whale）的屍體被冲到新西蘭的一處海灘。科學家形容這是全球最罕見鯨魚。（新西蘭保育部IG）

他在聲明中指出：「自1800年以來，全世界只有6個樣本紀錄，其中只有1個不是來自新西蘭。從科學和保育的角度來看，這是重大發現。」

新西蘭保育部同時指，由於今次鯨魚屍身仍未嚴重腐化，科學家將第一次有機會解剖鏟齒中喙鯨。