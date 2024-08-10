今天可以Hea爆休息！國際懶惰日慶祝模式曝光　節日起源十分有趣

一般而言懶惰的行為常會被他人嫌棄，但在每年的8月10日是「國際懶惰日」，這天就是要大家耍廢、懶洋洋地度過，讓人可以正大光明的不做任何事情。



畢竟休息是為了走更長遠的路，該節日就是為了讓忙碌的人們從繁忙的生活中抽身，適度放鬆身心，而它的起源也令人感到相當有趣。

【相關文章】內地神級懶惰女「扮癱」20年 全靠家人餵飯換衫 監視器戳穿騙局（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 28

《Tatlerasia》報道，大多數人會想，為什麼要訂懶惰日這個看似對地球沒有幫助的節日呢，但事實上，適度的懶惰不但無罪，還具有意義。例如，躺在家裡一整天，甚至睡上15個小時，就能省下開燈的電費和吃飯錢。而一直賴在床上，也能減少碳排放，保護地球資源。

適度的懶惰不但無罪，還具有意義。例如，躺在家裡一整天，甚至睡上15個小時，就能省下開燈的電費和吃飯錢。（Adrian Swancar/unsplash）

此外，想隨便洗個澡也是保護水資源的方式之一，因為淋浴5到10分鐘所耗的水量比泡澡少。至於已經使用線上支付等簡便付款方式來替代現金的人，更是在減少不必要的紙類浪費，為環保盡一份心力。同時，現代人生活忙碌，大部分時間都花在工作上。根據研究，人類平均每週工作35小時，發展中國家的工時甚至更長。長時間工作的壓力會直接影響健康，因此適度休息絕對有其必要。

【延伸閱讀】日本三口家免費吃喝玩樂足足7年 全因精明男打開終極優惠之門（點圖放大瀏覽）：

+ 26

《Tatlerasia》指出，「國際懶惰日」的設立，就是希望大家能在這天好好放鬆，充分休息，為日後的奮鬥養精蓄銳。面對生活中的種種困難，我們常常忽略為自己騰出空閒，從忙碌的節奏中解放。不妨在這個節日裏，學習樹懶的生活方式，用緩慢的步調去體會世界的美好。

不過這個節日的起源，已經眾說紛紜，因此，有一說是因為發起人太懶，懶到根本沒有將發起原因記錄下來，讓不少網友得知後相當傻眼。但這也很符合宗旨，要人們好好地懶惰一天，達成「懶惰萬歲」的目標。

延伸閱讀：

天貺節2024開天門！農曆六月六日天貺節習俗、拜拜補財庫攻略

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】