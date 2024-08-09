巴黎奧運｜射手靠YouTube自學僅射出1分爆紅　勵志故事獲韓企贊助

中非乍得（Chad）36歲射手馬達耶（Israel Madaye）靠著看YouTube自學苦練挺進奧運，但在64強戰就對上後來奪冠的韓國名將金優鎮，因其中一箭僅射出1分，意外在韓網爆紅，如今韓國企業也主動出手，宣布將贊助他直到4年後的洛杉磯奧運。



中非乍得36歲射手馬達耶靠看YouTube自學苦練，成功挺進奧運。（Instagram@israelmadaye）

馬達耶雖然在巴黎奧運慘敗，但獲得韓國企業的賞識。（Instagram@israelmadaye）

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綜合《韓民族日報》等韓媒，馬達耶在7月30日的巴黎奧運男子射箭64強戰遇上「大魔王」金優鎮，這是馬達耶首次站上五環殿堂，身上的短袖T恤沒有任何贊助商商標，也沒有穿戴避免被弓弦彈傷的護胸，第2局第3箭僅射出1分，在沒射中9分、10分就算失誤的奧運賽場上相當罕見，因此意外吸引韓國網友目光。

馬達耶最終以0比6敗給金優鎮，雖然無緣晉級，但他的故事迅速在韓網瘋傳。乍得過去是法國殖民地，也是世界上最貧窮的國家之一，民生物資不足，而他在缺乏裝備和專業訓練之下，靠著在YouTube觀看韓國選手的影片自學，令韓網為之動容，紛紛在相關報導留言，

「想送他裝備」

「讓他來韓國訓練吧」

「希望韓國可以幫助他」



韓國射箭裝備品牌Fivics對此於8日宣布，已經與馬達耶簽訂贊助合約，將贊助他直到2028年洛杉磯奧運，期間每年都會提供訓練與比賽所需的裝備。

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Fivics贊助名單包括眾多創下佳績的韓國好手，一般僅贊助弓箭等主要裝備，但為馬達耶提供的贊助更加豪華，包括平衡桿、護胸、指套、帽子和T恤等9項產品，價值450萬韓元（約2.6萬港元），8日當天便將第一批贊助品運往乍得。

此前，同為射箭選手出身的Fivics老闆白鍾大（백종대，音譯）4日也在巴黎親自和馬達耶見面，承諾提供贊助，期許他「不要放棄，堅持射箭到底」，馬達耶也表示感謝。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】