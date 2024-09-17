日本忍者像電影般「拔刀」、手裏劍「放題」？　學者揭真面目

日本「國際忍者學會」9月14日於群馬縣盛大展開，許多國內外的忍者研究員紛紛前往取採，現場甚至展超過300件忍者專用道具供參加者體驗。



不過，就有專門研究忍者的學者揭露，忍者與我們的想像中不太一樣，其實「手裏劍」並不是投擲武器，另有別的功能！

忍者持「忍者刀」也是錯誤印象，現實中的忍者甚至連刀都不拔，將敵人暗殺於無形之中。

學者揭日本忍者真面目 罕有如電影般「拔刀」 手裏劍原來非武器（01製圖）

忍者只是兼職 手裏劍竟用來攀牆（點圖放大閱讀）：

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根據《Diamond online》報道，日本忍者隨著時代和地區的變遷，逐漸演變出多種形式，並在日本歷史的各個角落中暗中展開行動。有時他們作為間諜刺探軍情，有時作為傭兵幫僱主殺敵，根據僱主需求完成不同任務。

不過實際上，大多數忍者都只是副業，他們平時會以農民、商人或藥商等身份生活，並在需要時出任務。

而忍者使用的鎖鐮和苦無（類似短劍）等工具，多數源自於農具，這是因為他們平時以農民身份維持生計。

此外，當我們提到忍者，許多人會聯想到忍者們投擲手裏劍的形象。事實上，現存的資料中幾乎沒有提到忍者使用過手裏劍。忍者主要從事隱秘活動，攜帶大量手裏劍會造成重量不堪負荷，且以當時的製鐵技術來看，製造手裏劍太過昂貴，不適合用來投擲。

然而，報道指出，手裏劍並非虛構武器，而是武士練習的一種武術，隨著時間的推移進化並擴展了應用範圍，可以拿手裏劍來挖掘，或者在攀登石牆時作為支撐點來使用。

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「忍者刀」也同樣被世人誤解。忍者身上所配戴的刀被稱為忍者刀，指的是帶有「方形鍔」的直刀。

但有研究指出，忍者為了隱密地進行任務，並不會配戴太顯眼的刀具，有些研究者甚至認為「忍者從未真正拔刀」，最多配戴在緊急情況下能夠迅速拔出的小型「脇差」（長30至60厘米的小刀）。

對於忍者給大家的印象，現實與虛構之間的差異可能讓人驚訝，但忍者給大家的神秘感依然不減。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】