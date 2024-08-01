日本傳統「正坐」竟為故意令人腳麻？　還有另外7種席地而坐法

自古以來，日本人便習慣在家中脫下鞋子，在地板或榻榻米上席地而坐。雖說自明治時代（1868-1912年）起，椅子就逐漸普及開來，但直到昭和時代（1926年-1989年），坐在榻榻米上圍著矮桌吃飯或是闔家團圓，這種方式仍然是主流。即使是現在，在寺院和部分餐飲店，也還是需要脫鞋入內，席地而坐的。這種情況，確實讓習慣了在家中不脫鞋、坐在椅子上的外國人感到困惑。



編：柴崎直人（岐阜大學研究所副教授、小笠原流禮法總師）

下面，就來介紹一些日本代表性的席地而坐的姿勢。

日本8種席地而坐的姿勢

日本8種席地而坐的姿勢（01製圖）

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日本有各種坐姿，放鬆的時候，也會和其他國家一樣，斜側著身子坐在地上或盤腿坐。有的坐姿也會相對輕鬆，比如學校上體育課時的「體育坐」，即雙膝直立併攏臀部著地的姿勢。

最為困難的當然還是「正坐」。不僅是外國人，就連許多日本人也對這種姿勢感到頭疼。因為這種坐姿需要雙膝彎曲，將上半身的重量全部壓在小腿肚和腳跟，很容易導致血液循環不暢，雙腿麻木。

儘管如此，在一些正式場合，如法事、茶道會時，還是必須正坐。

正坐是日本人從小就被教會的一種規矩，因此對這種讓雙腿麻木的坐姿也沒有過多地去想過。但許多外國人常常會產生疑問：為什麼這種「自虐」的姿勢會成為「正確的坐姿」呢？

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利用「腿麻」鞏固統治的德川幕府

直到中世（12世紀末至16世紀後期——譯註），即使在正式場合，日本人一般也是採用「盤腿坐」或者「單膝跪坐」，現在的正坐則被稱為「危坐」，並不普遍。

在公家和武家的肖像畫中，可以看到許多雙腿盤起、腳掌相抵的坐姿，這種姿勢稱為「樂坐」。不過，對於現代人來說，這絕對不是一種輕鬆舒適的坐姿（畫像：織田信長像抄本，東京國立博物館藏。出處：ColBase）

「危坐」的「危」是個象形文字，表示從懸崖上向下凝視的人，除「危險」外，還有「高」的意思。據說這一名稱源自其姿勢：臀部不直接著地，坐高比較高。不過，將它理解為「讓腿感到麻木的危險坐姿」，或許更容易記住。

過去，日本會強制罪犯長時間危坐，促使其坦白、反省，具有懲罰性質。到了現代，日本人在接受訓誡或道歉時仍有正坐的習慣，可能就是這一歷史的殘餘。

江戶時代（1603-1868年），在法庭「白洲」上接受審判的人需要危坐於砂礫上（《德川刑事圖譜》，明治大學博物館藏）

將危坐變成「正式坐姿」的，是平定了戰國亂世的德川將軍家族。據說，這樣做的目的是為了使謁見者雙腿麻木。因為危坐時人無法立即起身，這樣就避免了遭遇突然襲擊的危險。同時，危坐的一方，也通過這種姿勢向將軍、幕臣或上級表達出「絕無違抗念頭」的恭順之意。

而後，在茶道會等場合與武家有所交集的商人階層效仿此舉，於是這種向地位高者示敬的坐姿逐漸在市井中流傳開來。危坐可以使人自然而然地挺直腰背，保持良好體態，這一長處也促使了危坐的進一步普及。

跪地的姿勢在祭拜神佛的儀式上可見於世界各地，但為表示對他人的尊敬而正坐，卻是日本獨有。這種武家禮法的形成，也助推了德川幕府治下長達264年的太平。

第8代將軍德川吉宗即位時的情形（《觀古東錦 舊德川八代將軍宣下之圖》，東京都立中央圖書館特別文庫室藏）

榻榻米和坐墊形成的坐姿坐規

榻榻米文化對正坐的普及起到了不可或缺的作用。相比地板，榻榻米較為柔軟，不會太涼，因此更適合席地而坐。榻榻米最初用於公家和武家的宅邸，在江戶中期，普及到了普通百姓家。

江戶時代開始還出現了棉花填充的柔軟坐墊，放在榻榻米上，大大減輕了正坐的痛苦。

使用榻榻米坐墊時也有規矩。首先，跪坐於坐墊後方，然後雙膝先後放在坐墊上，再換成正坐姿勢。如果被告知「請隨意」，則可先答「那我就卻之不恭了」，然後改為盤腿坐或斜側著身子坐。

若應邀參加在榻榻米房間進行的聚餐等活動時，要記得「坐墊三大忌」。首先，千萬不要用腳踩在為你精心準備的蓬鬆柔軟的坐墊上；第二，坐墊是按照東道主的要求擺放好的，因此未經同意，不可擅自移動；第三，若要道歉或請求幫助，禮貌的做法是挪開坐墊，讓自己坐得較低一些。

這種通過坐姿就能表達尊敬的文化十分獨特，在注重禮儀的傳統藝術和武道中，正坐坐姿一直傳承至今。此外，在日本的歌牌大賽、職業圍棋和將棋比賽中，對弈時也採用正坐，因為與盤腿坐相比，這種姿勢具有更容易前傾身體的優點。

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危坐改稱正坐，似乎是在明治時代之後。儘管江戶中期的健康指南暢銷書籍《養生訓》（1713年出版）中有道是「坐時應正坐」，但此處的「正坐」，其實指的是「盤腿坐」。直到二戰前，通過學校教育，日本人才廣泛接受了「正座」是「正確的坐姿」這種觀點，其歷史至今不足百年。

如今，日本人在日常生活中坐椅子和沙發已經非常普遍，因此很多人不要說正坐，就連盤腿坐也做不到了。近來的學校，將長時間正坐視為一種體罰；習慣了榻榻米的昭和年代的日本人也逐漸上了年紀，其中有不少人因膝關節疼痛和腰痛而不再使用榻榻米房間。

《養生訓》中還寫道：「放鬆時安坐為佳。亦可時常坐坐椅子，舒緩身心」。可見，即使在江戶時代，人們日常生活中也更喜歡對身體負擔較小的舒適坐姿。

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