10幾條蟒蛇當床墊！美國男子開最狂生日會　更對鏡頭「派心心」

蛇類是許多人極為害怕的生物之一，不過仍有不少人對其相當着迷，美國加州有名熱愛蛇類的動物園園長近日歡慶生日時，特別與多條巨大蟒蛇一同「開派對」，曝光的照片中可以見到他興奮地躺在大量蟒蛇身上，畫面曝光後在網路上瘋傳、超過2.2萬人按讚。



男子布魯爾（Jay Brewer）在加州的爬行動物園擔任園長，熱愛動物的他對蟒蛇情有獨鍾，平時也經常在社群曬出自己與動物親密互動的影片，吸引超過829萬人追蹤。

據悉，9月6日是布魯爾的生日，他特別與園內的巨大蟒蛇一起「開派對」，曝光的畫面中，可以見到他躺在數不清的巨大蟒蛇中間，表情興奮地向鏡頭比出愛心，甚至用手指戳蟒蛇來證明自己真的與牠們一同慶生。

在加州的爬行動物園擔任園長的布魯爾與數不清的巨大蟒蛇大開「生日派對」。（Instagram截圖 / @jayprehistoricpets）

布魯爾在文章中表示：「這是1場蟒蛇派對，今天是我的生日，所以想告訴大家我很感激所有獲得的愛，同時向大家展示我所舉辦、令人難以置信的派對，正如你們所看到的，我大多數朋友都能夠參加，我們玩得很開心！」。

這段驚人的影片曝光後瘋傳，迄今吸引超過2.2萬人按讚和900多人留言，許多網友紛紛向布魯爾獻上生日祝福，也有人表示：

．「好棒的枕頭」

．「天啊！那些蟒蛇都很愛你」



也有人稱：

．「這是最酷的派對」

．「你彷彿置身天堂」



更多布魯爾於IG分享的工作日常：（按圖了解）

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