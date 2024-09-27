人妻拿「手寫登機證」非洲飛日本還要轉兩次機：真的能回國嗎？

隨著科技進步，大部分航空公司都開始採用線上報到功能，旅客使用電子登機證就能登機，不用另行印刷。



一名日本人妻長年旅居非洲，她去年與家人搭機返回日本時，卻因為系統故障而拿到一張「手寫登機證」。

她看到後相當傻眼，忍不住在網上崩潰發文詢問：

我還要搭32小時飛機，真的能成功回國嗎？

一名日本人妻長年旅居非洲，她去年與家人搭機返回日本時，卻因為系統故障而拿到一張「手寫登機證」，擔心無法回國。（X@aiko_in_africa）

一名日本人妻長年旅居非洲，她去年與家人搭機返回日本時，卻因為系統故障而拿到一張「手寫登機證」，擔心無法回國。（X@aiko_in_africa）

剛果連ATM和超市都有類似問題？點圖放大看更多該日本人妻的分享：

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日媒《trilltrill》報道，一名旅居剛果民主共和國的日本網友「てんやわんやママ」（忙碌的媽媽）2023年6月指出，一家四口要從非洲轉機飛回日本，移動時間長達32小時。

但航空公司因為系統故障，只給他們「手寫登機證」，包括名字、座位等重要資訊全由地勤人員親筆寫下。

由於4人必須先從剛果飛到埃塞俄比亞，再經由泰國返回日本。看到如此簡陋的登機證，她擔心無法順利轉機。

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她和地勤人員確認後，對方卻保證不會有問題，稱埃塞俄比亞機場會處理。儘管她半信半疑，但工作人員老練的處理方式讓她稍微放下心來。

抵達埃塞俄比亞機場時，他們也順利拿到剩下旅程的登機證，成功抵達日本。

事實上，不只是機場系統會故障。該網友透露，民主剛果的超市系統偶爾也會出問題，收銀台的員工只能手寫發票，並用計算機計算金額，導致結帳要花上許多時間。當地銀行的ATM也經常因為系統故障而不能使用。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】