亞洲20地區美女排行出爐 香港排這裏 網批冠軍亞軍「勝之不武」
撰文：TVBS新聞網
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根據多份亞洲女性討論話題後所得出的共識與討論度，國外網站《Insider Monkey》公布亞洲地區美女排行榜。
韓國、日本及越南分別拿下前3名，台灣在20個入榜地區中僅排名第15，落後第4名的菲律賓、第7名的印度、第10名的泰國與第11名的印尼，令不少人感到意外。
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香港排名曝光 低過內地但勝過澳門台灣：
財經直播主游庭皓26日在臉書分享這份榜單，湧入上千名網友按讚，掀起熱烈討論：
「看來是科技與狠活榜單」
「韓國排第1的意思是醫美也在評分標準內吧」
「看到越南高分突然覺得很有公信力」
「韓國贏在整容，日本贏在妝容，越南才是實至名歸的亞洲第一」
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也有不少人為台灣女生叫屈：
「如果是討論自然美的話，台女應該有前3名吧」
「據我在國外聽到的是，台灣女生是滿受歡迎的，原因就是漂亮又會撒嬌。所以15是太低了，至少有前五啦」
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事實上，《Insider Monkey》去（2023）年12月也曾公布亞洲地區帥哥排行榜，同樣是根據8個相關論壇的討論來進行統計排名，入榜的有20個地區，前3名依序為韓國、土耳其、緬甸，台灣則排在第8名，優於第9名的泰國與第10名的日本。
該網站特別強調，美麗、帥氣是無法被量化的，因此排名結果反映的是網友的討論度與共識，並非唯一標準。
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