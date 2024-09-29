加拿大男子與大黑熊面對面對峙　用奇招全身而退｜有片

加拿大媒體報道，卑詩省一名男子9月18日步行回家中車庫時遇上一名「不速之客」，一隻大黑熊向他亦步亦趨。尤幸這名男子臨危不亂，他開始不斷拍掌，並慢慢向後退。當他意識到大黑熊並沒有打算即時傷害他時，他迅速跑回自己的車上。有野生動物專家指，遇到熊的時候，最重要是保持冷靜和不要急速移動。



加拿大一名男子將其「偶遇」大黑熊，再用奇招全身而退的驚險經歷放上社交媒體：

加拿大廣播公司9月24日報道，這名來自卑詩省的男子步行回家中的車庫時遇到一隻大黑熊。

從影片可見，大黑熊來者不善，向該名男子衝去。

這位名叫Alex Gold的白人男子並沒有自亂陣腳，開始不斷拍掌和往後退，與大黑熊保持距離。

直到他認為自己沒有即時危險，他迅速跳上自己的座駕，然後開始按響咹驅趕大黑熊。

這名男子事後表示，過往曾遇過大熊，但從未試過如此接近，這是一段「難忘的經歷」。

有野生動物專家指，遇到大熊時，你能夠做的就是保持冷靜和不要快速移動。