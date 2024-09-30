世上最細小冰人「快閃」全球　融化紀念碑「無堅不摧」形象｜有片

巴西藝術家Néle Azevedo以其獨特的作品《最細紀念碑》（The Minimum Monument）聞名於世，作品旨在探討公共紀念碑在當代都市中的意義，以及「每個人都值得立碑」的平等價值。小冰人每個高20厘米，沒有面部輪廓的小冰人擺放在市中心，隨著時間的推移慢慢融化，代表了生命的短暫與轉瞬即逝。



Néle Azevedo在其IG分享作品《最細紀念碑》的影片：

Néle Azevedo是來自巴西的女性藝術家，2001年首次以《最細紀念碑》（Minimum Monument Project）展開她的藝術計劃，作品迄今已在26個國家及地區展出。

《最細紀念碑》不僅僅是一個都市藝術行為，更是對當代城市中紀念碑的反思。

作品包含了數千座高20厘米、有男有女的冰雕人像，在市中心各處擺放、隨時間融化。在這短短幾分鐘的過程中，紀念碑的定義被顛覆，會融化的冰雕取代了無堅不摧的石像，而巨大的紀念碑則被這些短暫存在的小小身軀取代。

隨著時間的推移，這些冰雕在陽光下緩緩融化，這個轉瞬即逝的畫面，直接表達了氣候變化帶來的危機感，成為全球暖化和氣候危機的重要議題作品。

作品揭示了人類由於全球溫度上升所面臨的威脅，大量雕塑一起坐著也讓人們直接體會到全人類都在一起面對的未來困境。