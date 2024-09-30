印度母子搭印航赴美　飛機餐送「死小強」致食物中毒

印度女記者Suyesha Savent9月17日與兩歲兒子，乘搭印度航空（Air India），由印度德里前往美國紐約。兩人在機上享用飛機餐時，吃了一半奄列後，居然發現一隻蟑螂的屍體。她在社交平台X撰文表示，「從德里飛往紐約的航班上，我們的奄列裏發現一隻蟑螂。當我們發現時，我兩歲的孩子和我已吃了一半以上，結果導致食物中毒。」



印度女記者在其社交媒體上分享在飛機餐中發現蟑螂屍體的經歷：

英國《鏡報》9月29日報道，這名印度女記者Suyesha Savent在其社交媒體帳戶撰文分享這段「飛機餐驚魂記」。

她並在貼文點名印度航空、印度民航總局（General of Civil Aviation India）及民航部長Ram Mohan Naidu Kinjarapu。

印度航空其後發聲明指，航空公司「與知名餐飲供應商合作，這些供應商為全球領先的航空公司提供服務，並擁有嚴格的標準作業程序（SOP）和多重檢查，以確保為乘客提供的食物品質。」

聲明進一步指，「我們高度關注上述情況下顧客的體驗，並已與我們的餐飲服務供應商進行進一步調查。我們將採取必要行動，防止今後再次發生類似事件。」