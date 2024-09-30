英國兩賊強搶電動單車　老婦不甘被搶　一手拉賊人落車｜有片

英國近日有賊人在眾目睽睽下試圖強搶一名婦人的電動單車，被搶的婦人嘗試反抗，冒險伸手把開車逃走的賊人硬拉落車，那名賊人被摔個人仰馬翻。



有網民將老婦人被搶事發經過的影片放上網：

《每日郵報》9月26日報道，事發在24日，現場為赫特福德郡（Hertfordshire）博勒姆伍德（Borehamwood）的一間星巴克咖啡店門外。

從店內顧客拍攝的影片可見，兩名賊人正嘗試開電單車逃走，一名婦人一邊快步追上，一邊伸手，最終拉住坐在車尾的賊人衣服，把他整個拉下電單車，而電單車據報之後也翻側停在路上。

據報道，事發現場距離獨立電視台ITV拍攝著名節目《百萬富翁》（Who Wants to be a Millionaire?）的場地不遠。

民眾對光天化日下有人搶車感到無奈，亦有人大讚女事主，指「對她敢於大膽還擊表示敬意」，但指「不明白為何沒有其他人出手相助，有人拿手機拍下一切，卻沒有人伸出援手」。