英國兩賊強搶電動單車　老婦不甘被搶　一手拉賊人落車｜有片

英國近日有賊人在眾目睽睽下試圖強搶一名婦人的電動單車,被搶的婦人嘗試反抗,冒險伸手把開車逃走的賊人硬拉落車,那名賊人被摔個人仰馬翻。



有網民將老婦人被搶事發經過的影片放上網:

《每日郵報》9月26日報道,事發在24日,現場為赫特福德郡(Hertfordshire)博勒姆伍德(Borehamwood)的一間星巴克咖啡店門外。

從店內顧客拍攝的影片可見,兩名賊人正嘗試開電單車逃走,一名婦人一邊快步追上,一邊伸手,最終拉住坐在車尾的賊人衣服,把他整個拉下電單車,而電單車據報之後也翻側停在路上。

據報道,事發現場距離獨立電視台ITV拍攝著名節目《百萬富翁》(Who Wants to be a Millionaire?)的場地不遠。

民眾對光天化日下有人搶車感到無奈,亦有人大讚女事主,指「對她敢於大膽還擊表示敬意」,但指「不明白為何沒有其他人出手相助,有人拿手機拍下一切,卻沒有人伸出援手」。