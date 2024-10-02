Meme圖「握拳寶寶」18歲了！變身長髮型男　當年為何擺出這萌樣?

撰文：TVBS新聞網
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許多人都知道梗圖「握拳寶寶」，當年一位嬰兒右手握拳的樣子，像是在喊話加油，模樣萌翻天，瞬間就掀起網路熱潮，十多年過去，至今仍可以看到這個梗圖的蹤影，其實圖中的寶寶名叫薩米（Sammy Griner），現在他本人已經18歲了，最新的近照也曝光了。

握拳寶寶長大了。（Instagram / @Laney Griner）

薩米當年靠着這張梗圖爆紅，據了解，當時他不到1歲，媽媽帶他去佛羅里達的沙灘玩時，薩米原本抓着沙子要放進嘴巴，媽媽將這一幕照起來並公開分享，結果太萌了一夕之間紅遍天，還被網友們稱為「Success Kid」。

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薩米坦言，有許多人會要求他做這個握拳動作，讓他滿困擾的，近期他慶祝18歲的生日，媽媽又再度上載出他的近照，只見薩米變成一名個性青少年，留着中短長髮並蓄鬍，向鏡頭露出靦腆的微笑，不少網友看到薩米長大了很是驚喜，也紛紛留言祝福他生日快樂。

握拳寶寶變長髮男。（Instagram / @Laney Griner）

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