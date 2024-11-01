拜登「垃圾論」惹禍　美媒爆白宮改文字紀錄　加1符號改意思？

美國大選11月5日舉行在即，美國總統拜登（Joe Biden）為民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）拉票時，把共和黨候選人特朗普（Donald Trump）的支持者說成是「垃圾」，引起爭議，據美媒11月1日指，白宮更改速記員最初的文字紀錄，把文內的支持者（supporters）一詞加上一符號，改成supporter's，冀變成是指向支持者的仇恨言論，而不是指他們本人。



這次事件始於美國喜劇演員Tony Hinchcliffe在10月27日出席特朗普舉行的競選集會時，把波多黎各形容為「漂浮的垃圾島」，備受批評。

拜登10月29日發言時批評有關言論，然後指向特朗普的支持者才是垃圾，相關言論也惹起爭議，被指反幫了倒忙。拜登之後澄清，他指向的是特朗普支持者的仇恨言論。

據美媒引述官員消息與取得的內部信件指，白宮速記員最初紀錄的版本是「The only garbage I see floating out there is his supporters — his — his demonization of Latinos is unconscionable, and it's un-American.」，即「我唯一看到的漂浮垃圾就是他的支持者，他將拉美裔妖魔化是不可理喻，也很不美國人。」

2024年10月30日，美國總統拜登（Joe Biden）和身穿熊貓服裝的第一夫人吉爾（Jill Biden）在華盛頓白宮主持萬聖節慶祝活動。（Reuters）

報道指，白宮之後作出修改，在新聞辦公室發放的文字紀錄中，把當中的supporters（支持者）加一撇號（apostrophe），發音一樣，但就冀讓意思變為指向「支持者的（仇恨言論）」，而不是指支持者本身。

報道稱，速記辦公室負責人的內部電子郵件顯示，這項變更是在新聞辦公室「與總統協商」後作出。

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