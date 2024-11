拜登「垃圾論」惹禍　美媒爆白宮改文字紀錄　加1符號改意思？

美國大選11月5日舉行在即,美國總統拜登(Joe Biden)為民主黨總統候選人、副總統賀錦麗(Kamala Harris,又譯哈里斯)拉票時,把共和黨候選人特朗普(Donald Trump)的支持者說成是「垃圾」,引起爭議,據美媒11月1日指,白宮更改速記員最初的文字紀錄,把文內的支持者(supporters)一詞加上一符號,改成supporter's,冀變成是指向支持者的仇恨言論,而不是指他們本人。



這次事件始於美國喜劇演員Tony Hinchcliffe在10月27日出席特朗普舉行的競選集會時,把波多黎各形容為「漂浮的垃圾島」,備受批評。

拜登10月29日發言時批評有關言論,然後指向特朗普的支持者才是垃圾,相關言論也惹起爭議,被指反幫了倒忙。拜登之後澄清,他指向的是特朗普支持者的仇恨言論。

據美媒引述官員消息與取得的內部信件指,白宮速記員最初紀錄的版本是「The only garbage I see floating out there is his supporters — his — his demonization of Latinos is unconscionable, and it's un-American.」,即「我唯一看到的漂浮垃圾就是他的支持者,他將拉美裔妖魔化是不可理喻,也很不美國人。」

2024年10月30日,美國總統拜登(Joe Biden)和身穿熊貓服裝的第一夫人吉爾(Jill Biden)在華盛頓白宮主持萬聖節慶祝活動。(Reuters)

報道指,白宮之後作出修改,在新聞辦公室發放的文字紀錄中,把當中的supporters(支持者)加一撇號(apostrophe),發音一樣,但就冀讓意思變為指向「支持者的(仇恨言論)」,而不是指支持者本身。

報道稱,速記辦公室負責人的內部電子郵件顯示,這項變更是在新聞辦公室「與總統協商」後作出。

