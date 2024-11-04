現實版《嫁個有錢人》？26歲女網紅嫁杜拜富豪　婚姻多限制如監獄

嫁給有錢人真的幸福嗎？一名住在杜拜的26歲網紅和富豪老公結婚3年，時常在網絡上分享自己的奢華生活，其中一部名為「我在杜拜的富翁丈夫為我訂下的嚴格規則」的影片提到她不能有男性朋友、不能出門工作等等內容，引起網友熱議。



嫁給杜拜富豪的蘇迪：（按圖了解）



26歲網紅分享嫁給杜拜富豪老公的生活。（Instagram / @soudiofarabia）

26歲網紅分享嫁給杜拜富豪老公的生活。（Instagram / @soudiofarabia）

26歲網紅分享嫁給杜拜富豪老公的生活。（Instagram / @soudiofarabia）

根據《NDTV》報道，今年26歲的蘇迪．阿爾．納達克（Soudi Al Nadak）6歲時跟着家人搬到杜拜，並在大學時認識了富豪丈夫，結婚後蘇迪開始經營IG，常常在上面公開自己瘋狂購物、出國玩時搭頭等艙、搭乘豪華房車等等的奢華生活，一度被網友批評太過炫富。

日前，她發出一則影片提到老公為她訂下的規則，包括她的手袋跟鞋子都要搭配，髮型也要交由專業人士打理，另外，所有帳單都是老公負擔自己不能出門工作，甚至也不能有任何一個異性朋友。

這則影片發出後，短時間內吸引了不小的關注，網友們呈現正反兩方的評價，不少人認為這樣的生活很不自由：

．「聽起來好無聊」

．「我們知道，你的丈夫有很強的控制慾、不信任你，也不想讓你過上充實的生活」

．「看來他買不到你臉上的笑容」



甚至有網友形容，這樣的生活宛如「黃金監獄」。

更多蘇迪於社交平台分享的畫面：（按圖了解）



26歲網紅分享嫁給杜拜富豪老公的生活。（Instagram / @soudiofarabia）

26歲網紅分享嫁給杜拜富豪老公的生活。（Instagram / @soudiofarabia）

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