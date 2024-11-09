前AV女優蒼井空突爆入院　患卵巢囊腫10年　腫瘤突變大決定開刀

日本女星蒼井空在2018年結婚生下雙胞胎兒子，曾擔任AV女優的她，全盛時期甚至有「蒼老師」的稱號，引退後的她成功轉型成溫柔地方媽媽，並透過部落格和粉絲互動。不過近日她公開一張病床照，卻讓粉絲全嚇壞，原來蒼井空體內藏了腫瘤，近期突然變大才趕緊住院開刀。



蒼井空事後的復原狀況看起來相當不錯。（蒼井空ameblo部落格）

蒼井空事後的復原狀況看起來相當不錯。（蒼井空ameblo部落格）

蒼井空於11月6日在《Ameblo》部落格中，突然公開自己入院準備動手術的消息。蒼井空表示，她每年都有固定做子宮頸癌的檢查，10年前發現罹患卵巢囊腫，之後經歷懷孕、生產、不孕治療等過程，讓囊腫大小控制在2厘米左右。

但就在蒼井空半年前決定暫停不孕治療後，囊腫竟在短短6個月內，突然增大至3厘米，在與醫生的綜合評估之下，決定住院開刀。

蒼井空事後的復原狀況看起來相當不錯。（蒼井空ameblo部落格）

蒼井空事後的復原狀況看起來相當不錯。（蒼井空ameblo部落格）

蒼井空形容，開刀後從麻醉醒來全身發抖、劇痛，疼痛程度是她43年人生中最痛的一次，甚至比剖腹產還痛，她表示，「真的太痛了，點滴裏的麻醉完全沒有止痛效果，最後靠栓劑和打針鎮痛」，因為麻醉藥插尿管，拔除後又有不適感，「尿管插在尿道內，拔掉後感覺像是膀胱炎的疼痛，還伴隨着殘尿感，讓人非常不舒服」。

所幸蒼井空事後的復原狀況看起來相當不錯，11月7日她躺在病床上自拍，並忍着劇烈疼痛側坐在床上，之後站了起來，就連一旁的護理師都稱讚她：「你竟然能站起來了！太棒了！你能走路真是太神奇了！」

蒼井空在2018年跟老公DJ NON結婚、懷孕後退出正式AV界。發文一出，也有不少網友感嘆，蒼井空儘管臉上濃厚妝容全卸，仍看起來白皙細緻有彈性，完全不敢相信她已經43歲，且是兩個孩子的媽。

蒼井空在2018年跟老公DJ NON結婚，目前育有雙胞胎兒子。（Instagram / @aoi_sola）

蒼井空在2018年跟老公DJ NON結婚，目前育有雙胞胎兒子。（Instagram / @aoi_sola）

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