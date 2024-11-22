日本街道有幾乾淨？ 網紅「只穿白襪」行街實測 結果竟然係咁
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
許多外國人對日本的第一印象就是非常乾淨，近日有名印度網紅到日本旅遊，想測試日本街道的乾淨程度，於是到便利店買雙白襪，隨後只穿着襪子行走在斑馬線和人行道，當她展示成果時，結局讓網友們大吃一驚。
即睇這位印度網紅的「白襪實測片段」：（按圖了解）
+5
根據外媒《News18》報道，印度網紅賈恩（Simran Jain）在影片中，進入一間便利店買雙白襪子，隨後坐在路邊換上襪子，接着只穿着襪子行走在斑馬線和人行道上，當她展示實驗結果時，讓網友們大吃一驚，只見她走在人來人往的街道上，白襪依然乾淨如新。
影片曝光後，引起熱烈回響。對此許多人都不敢置信，紛紛驚呼：
．「簡直比我們皮膚還白皙」
．「我腳上的灰塵都比這個還多」
．「襪子比我家還乾淨！」
．「我上個月去了日本，路上真的超乾淨」
但也有人提出質疑：
．「我在日本生活超過25年，我可以保證影片中的結果是假的，日本很乾淨，但沒有那麼乾淨」
．「我可以清楚看到地板是髒的，還有看到地板上一堆口香糖」
．「最後一個片段肯定是在步行之前拍攝的」
延伸閱讀：網紅遊日本築地意外拍下「文雀」犯案過程 3秒得手事主懵然不知
+4
遊日本注意｜大阪推全市街頭禁煙令 明年1月底生效 違者將罰款泰59歲大叔陷父女戀 擬與23歲女生結婚 8萬禮金慘變「助學金」日本宮崎小店10人前烏冬 碗大過塊面 食客讚美味價錢親民｜有片G20峰會「重影」大合照 拜登杜魯多梅洛尼獲安排站第一排家中寵物鼠生不停 美國男崩潰交出「150桶老鼠」 母鼠全已懷孕
延伸閱讀：
要吐了！連鎖早餐店紅茶快喝完驚見「蠟筆、銀色夾」 店家急回應
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】