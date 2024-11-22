日本街道有幾乾淨？　網紅「只穿白襪」行街實測　結果竟然係咁

許多外國人對日本的第一印象就是非常乾淨，近日有名印度網紅到日本旅遊，想測試日本街道的乾淨程度，於是到便利店買雙白襪，隨後只穿着襪子行走在斑馬線和人行道，當她展示成果時，結局讓網友們大吃一驚。



即睇這位印度網紅的「白襪實測片段」：（按圖了解）



近日有名印度網紅到日本旅遊，想測試日本街道的乾淨程度…（Instagram截圖 / @simranbalarjain）

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根據外媒《News18》報道，印度網紅賈恩（Simran Jain）在影片中，進入一間便利店買雙白襪子，隨後坐在路邊換上襪子，接着只穿着襪子行走在斑馬線和人行道上，當她展示實驗結果時，讓網友們大吃一驚，只見她走在人來人往的街道上，白襪依然乾淨如新。

影片曝光後，引起熱烈回響。對此許多人都不敢置信，紛紛驚呼：

．「簡直比我們皮膚還白皙」

．「我腳上的灰塵都比這個還多」

．「襪子比我家還乾淨！」

．「我上個月去了日本，路上真的超乾淨」



但也有人提出質疑：

．「我在日本生活超過25年，我可以保證影片中的結果是假的，日本很乾淨，但沒有那麼乾淨」

．「我可以清楚看到地板是髒的，還有看到地板上一堆口香糖」

．「最後一個片段肯定是在步行之前拍攝的」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】