阿根廷總統送梅洛尼特別禮物　經典米萊揮舞電鋸人偶模型引關注

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）11月20日訪問阿根廷，與總統米萊（Javier Milei）會晤。有趣的是，外媒發現米萊在會面期間，向梅洛尼贈送一件「特別」的禮物，那就是一款以米萊本人揮舞電鋸為造型的人偶模型。



美媒《政治報》歐洲版11月21日報道，米萊自稱是無政府資本主義者，他在2023年競選總統期間，就曾用一把真正的電鋸作為集會道具，承諾削減政府規模。

阿根廷媒體Perfil於20日在社交媒體X上傳米萊與梅洛尼的合照，其中可以看到該模型面帶笑容，「身穿」一件紫色的服裝，手上則拿着類似米萊當年競選時手持的電鋸。

米萊支持者手持一個類似的人偶模型：

2023年12月10日，阿根廷布宜諾斯艾利斯，總統米萊（Javier Milei）的支持者在總統就職典禮後展示米萊手持電鋸的模型。（Getty）

《政治報》指出，米萊認為自己是美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）計劃成立政府效率部（DOGE）的靈感來源。

他21日在電台受訪時更呼籲，即將領導DOGE的美國億萬富翁馬斯克（Elon Musk）在削減官僚方面要「推向極限」。