韓裔男神歌手遭前度控偷食兼棄養　突絕地大反擊「請律師告網民」

Bii畢書盡日前不再隱忍，親自發聲駁斥劈腿、棄養等各種傳聞，但仍遭前女友不斷爆料，22日正式委託律師提告所有網友，針對包含前女友在內的所有不實言論、辱罵，提告涉嫌誹謗及公然侮辱等罪。



Bii畢書盡（IG＠official_bii）

2010年在台灣出道的韓裔男歌手 點圖放大看Bii畢書盡照片：

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畢書盡先前反擊各種爆料，表示跟太太是在上一段戀情結束之後，雙方才進一步交往，他說：「我再也不想讓我的另一半，背負著並沒有的罵名，承受這麼大的誤解和壓力。」後來他的前女友在Threads發文提到：「交往期間的劈腿、動手，我也不需要在這邊跟誰證明，如果真的沒發生過，歡迎你採取任何法律手段，人證、對話紀錄都準備好，你不會認為曾經犯過的錯不會留下任何痕跡跟紀錄吧！」

對於各種網友爆料，畢書盡委由翰廷法律事務所追究法律責任，委任律師於22日中午親自遞交刑事訴訟狀書至台北地檢署，針對多位網友在網路散播不實言論正式提告。

畢書盡經紀公司聲明全文：

關於近日在網路上惡意中傷誣衊本公司藝人畢書盡一事，我們原本期待謠言止於智者，但愈來愈多誇張且不實的言論，已經嚴重傷害藝人的名譽，決定委由翰廷法律事務所追究法律責任。



畢書盡的委任律師進行相關蒐證工作，針對多位網友在網路上恣意散播畢書盡不實言論，辱罵、指摘及傳述足以貶損告訴人之人格及社會評價之事，涉嫌誹謗及公然侮辱等罪，完成刑事訴訟書狀，於今日（11/22）中午由律師親自遞交台北地檢署，依法提起刑事告訴，以維護藝人權益，並懲網路誹謗之歪風。



籲請網友自重，切勿以訛傳訛，或者任意散佈不實謠言，也懇請媒體謹慎報導內容，以免觸法。



Fortune Chord.

2024年



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】