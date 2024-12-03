書中真有黃金屋！富豪出書教人尋寶 吸引大家發掘過千萬元寶藏
撰文：ETtoday
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美國作家兼比特幣富豪柯林斯-布萊克（Jon Collins-Black）受傳奇探險家的啟發，推出一本名為《內有寶藏》（There's Treasure Inside）的書，內含詳細線索，引導尋寶者尋找隱藏在全國各地、總價值超過200萬美元（約1,557萬港元）的5個寶箱，吸引眾多冒險愛好者展開探索。
據美媒報道，柯林斯-布萊克的靈感來自於福雷斯特芬恩（Forrest Fenn）著名的尋寶遊戲。他希望創造一個更易於參與，且分散全國的尋寶挑戰，讓更多人有機會參與到這個遊戲，並喚起人們對冒險和探索的興趣。
寶箱內的珍寶包括畢卡索作品、稀有Pokemon卡、96卡寶石等等 點圖放大瀏覽：
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柯林斯-布萊克表示，他將謎題和線索埋藏於書中，幫助讀者找到這些寶箱的位置，參與者無需進行危險活動或侵入私人領地，甚至不需挖掘，就可安全獲得寶藏。他精心設計線索的難度，力求兼具挑戰性與可行性，同時也準備在必要時釋放更多提示。
據悉，這些寶箱內藏有異常豐富的稀有物品，其中涵蓋了從沉船打撈的金幣，到稀有的寶可夢（Pokemon／寵物小精靈）卡片，甚至還包括了歷史名人擁有的物品，如畢卡索設計的硬幣、前美國第一夫人積琪蓮甘迺迪（Jacqueline Kennedy Onassis）的胸針，一顆96卡的祖母綠，以及1枚價值近10萬美元的比特幣。
隨著書籍的發行，尋寶活動已成為全國性話題。成千上萬的參與者在社交平台上熱烈討論線索，有人還聲稱他們已縮小寶藏可能的位置範圍。柯林斯-布萊克坦言，他希望這場尋寶活動能持續一段時間，但如果多年後仍未有人找到寶藏，他計劃釋放更多線索，甚至出版續集。
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