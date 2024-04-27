發達！人妻執屋意外翻出「25年前金塊」 網民羨慕：升值了8倍！
撰文：聯合新聞網
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近期黃金價格屢創新高，吸引不少人變成黃金買家。
一名台灣女網友在「爆廢1公社」透露，最近在整理房間物品時，竟翻出一塊黃金與老舊的銀樓保單，讓不少網友忍不住稱羨「賺翻了」。
點圖放大瀏覽原PO分享的照片：
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原PO表示，近期她在整理家中物品時，意外發現很久以前的東西。從原PO分享的圖片中，可看見一份老舊的銀樓保單與一塊黃金，而保單上寫著「一兩重金塊」，當年價值10400元（台幣，下同）。
貼文一出，不少內行人指出：
「一兩現在8萬，漲了8倍」
「賺翻了，現在一錢就要快萬了」
「好幾十年前黃金一錢，1600元，現在要9千多了」
「繼續放著，金價會再漲」
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還有許多網友開玩笑表示：
「那是巧克力，我可以幫妳吃掉」
「炫耀文無誤」
「500收，運費我出」
「放太久過期了啦，我幫妳回收」
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後續原PO補充，由於保單未押上日期，所以自己並不確定該金塊的存放時間，「只知道至少有25年以上了，因為我結婚22年，這是結婚前老公就有的」。
據了解，黃金現貨價格於紐約盤中，一度攀上每盎司2377.75美元（約新台幣77,362元），再創新高。
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