日本發明家創意無限　推長崎蛋糕造型百潔布　網民大讚得意

日本一位善於利用日常生活事物開發新產品的發明家いしかわかずや，經常會在其社交媒體帳戶分享個人的奇思妙想和新發明，而他自創的長崎蛋糕造型百潔布（Castella Sponge）已被日本連鎖商店LOFT Netstore正式推出市面，在全國45間分店販售中，價錢為1100日圓（約57港元）。



日本發明家いしかわかずや分享長崎蛋糕百潔布在連鎖商店LOFT推出的消息：

綜合日本網上資訊，長崎蛋糕最早的原型是在16世紀後期，由葡萄牙人從曾為葡萄牙殖民地的卡斯提亞王國（Castilla，現位於伊比利半島）傳入日本的烘培點心，通常為一長方體的蛋糕，呈淡黃色，上有一層約0.2公分厚的棕色餅皮，食用時會把原本的長方體再橫切為數個小立方體，口感類似粗糙但厚實的海綿蛋糕。

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日本發明家いしかわかずや近日推出受長崎蛋糕外型啟發的百潔布。他表示，利用百潔布清洗時，擠出來的泡沫就好似鮮奶油。百潔布（Castella Sponge）已在日本連鎖商店LOFT Netstore上架，在全國45間分店販售中，價錢為1100日圓（約57港元）。

百潔布現時屬於限量發售，路過日本的朋友不妨買回家一試。