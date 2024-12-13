日男連續1865日光顧Sukiya　生活從此離不開牛丼　全因一個玩笑

在日本有一名男子已經連續1865天，過着每天吃「SUKIYA」（すき家）的日子，起初只是一句對網友的玩笑話，宣稱要把APP獲得的積分全部花在すき家，沒想到卻變成永無止境的牛丼人生。而這5年來，他也親自曝光身體出現的轉變。



因為一個玩笑，讓這位日本男子至今仍每天都在光顧Sukiya：（按圖了解）



Manaris還因此上了朝日電視台。（YouTube截圖 / 朝日電視台官網）

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根據朝日電視台報道，一位名為Manaris的日本男子，之所以開始不斷光顧「すき家」是因為他在2019年他在某個APP的活動中累積了積分，原本打算用這些積分來換最新的遊戲機。當他在社群網絡上廣泛招募APP註冊者時，半開玩笑地宣稱：「獲得的積分將全部花在すき家！」沒想到，看到這則宣言的網友紛紛回應：「真的要用喔」、「我會一直盯着你」，意外引發熱烈討論，積分瞬間累積到10萬日圓（約港幣5千元）。

而在網友的監視之下，他陷入了「必須在すき家把積分用完」的窘境。他的瘋狂之舉，更讓他因此受邀上朝日電視台節目分享，沒想到在電視露面後，Manaris的積分又一口氣增加了20萬日圓（約幣1萬元），因此他的牛丼生活又被迫延長。

難這幾年來，Manaris認真地每天在社交平台上X傳自己在すき家吃的食物，過着似乎永無止境的牛丼人生，至今已連續1865日。至於Manaris的身體也出現變化，他指出，在吃すき家的前3年，自己反而瘦了下來，原因是他有去打乒乒球。

但到了第4年，Manaris卻胖了10公斤，竟是因為喝太多酒導致，去醫院進行健康檢查，也沒有太大變化，讓他得出只吃すき家是不會變胖，或使身體變差的結論。

被問到最喜歡的すき家品項，Manaris選擇的並非招牌的牛丼或者咖哩，反而是「生拌吞拿魚（鮪魚）泥丼」，他最喜歡配料是「泡菜」，搭配肉類及白飯也很適合。

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