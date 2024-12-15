南非185公斤大猩猩牙痛　獸醫團拔牙如臨大敵　槍械小組隨時候命

人牙齒痛赴牙醫診所求診是再正常不過的事，但你有看過大猩猩看牙醫嗎？南非普利托利亞 （Pretoria）一隻約185公斤重的雄性西部低地大猩猩，因嚴重蛀牙，且拒絕服用口服抗生素，只能接受外科手術治療。醫療人員將其麻醉後，送至手術室診療，由於擔心牠可能甦醒暴走，一旁麻醉槍小組隨時待命，過程相當緊張。



《每日郵報》報道，這隻大猩猩名叫賓加（Binga），現年23歲，11月在下顎右側被發現有膿腫，需接受緊急牙科治療。普利托利亞大學野生動物健康專家、資深獸醫柯佩爾（Katja Koeppel）接獲普利托利亞國家動物園（Pretoria's National Zoological Gardens）聯繫後，與其他6位獸醫專家組成團隊，用麻醉槍讓賓加昏厥，為牠拔除臼齒。

南非一隻大猩猩因嚴重蛀牙須接受外科手術治療，過程中麻醉槍小組隨時待命，過程緊張。（Facebook@National Zoological Garden）

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柯佩爾表示，賓加擁有185公斤肌肉，可在幾秒鐘內從昏迷中醒來：「這就是為什麼我必須確保麻醉劑量恰到好處，否則賓加一旦醒來，我們幾乎無能為力，所以槍械小組隨時待命。」他透露，透過籠子的欄杆射擊麻醉針時，賓加曾以最快速度衝向她：

我只能祈禱那些欄杆能夠支撐住！

由於麻醉大猩猩存在風險，超過2小時的昏迷期可能造成危險，因此最終手術進行約2小時，賓加現在已經康復。

柯佩爾表示，大猩猩在野外通常不會表現出痛苦跡象，以免被競爭對手看出弱點：

只有通過動物園定期進行的健康檢查，才能發現野生動物的這種病症，然後進行評估和治療。

賓加2001年在蘇黎世動物園的繁殖計劃中出生，於2008年抵達南非普利托利亞。雖然西部低地大猩猩是大猩猩中最小的亞種，但仍可長到約275公斤，擁有強大的力量。這些靈長類動物通常很害羞溫和，但當受到威脅或被逼入絕境時，牠們會立即露出尖牙，發出威脅的吼叫，並近距離攻擊。

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